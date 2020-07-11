Штати знову побили рекорди за кількістю нових випадків коронавірусу за добу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За минулу добу від Covid-19 померли 5 565 осіб

У світі за станом на ранок суботи, 11 липня, виявлено 12 630 872 випадків зараження коронавірусом

За останню добу кількість випадків зараження коронавірусом Covid-19 в США досягло рекордно високого показника, перевищивши позначку в 67 тисяч осіб.

Про це пише The Washington Post.

Згідно з інформацією газети, за останні 24 години в Сполучених Штатах було підтверджено 67 149 випадків зараження коронавірусом.

Раніше виконавчий директор ВООЗ Майк Райан попередив про те, що світ все ще знаходиться на піку «першої хвилі» пандемії коронавірусу. Перед цим ВООЗ попередила Європу про те, що слід готуватися до другої хвилі Covid-19 і не поспішати зі скасуванням обмежувальних заходів, введених під час пандемії.

Нагадаємо, за даними Worldometer у світі за станом на ранок суботи, 11 липня, виявлено 12 630 872 випадків зараження коронавірусом, з них 562 888 летальних, одужали 7 366 488 осіб.

Як повідомлялося, у всьому світі зареєстрували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом – 228 102 за останні 24 години. За минулу добу від Covid-19 померли 5 565 осіб. За минулу добу від Covid-19 померли 5 565 осіб.