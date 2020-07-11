У ВООЗ виступили проти повернення до жорсткого карантину



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ВООЗ турбують великі осередки захворювання, коли відбуваються спалахи та швидкі передачі коронавірусу

«Ми всі хочемо уникнути того, щоб цілі країни поверталися до повного карантину», заявили у ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) виступає проти повернення до жорсткого карантину з метою протидії поширенню хвороби Covid-19.

Про це 10 липня заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Райан.

«Ми всі хочемо уникнути того, щоб цілі країни поверталися до повного карантину, такого ніхто не бажає», - заявив Райан.

Він відзначив, що ВООЗ турбують великі осередки захворювання, коли відбуваються спалахи та швидкі передачі коронавірусу.

«Ми та багато вчених зазначали: щойно жорсткий карантин закінчиться, завжди буде ризик нових спалахів захворювання, з'явиться можливість передачі вірусу», - додав чиновник.

Нагадаємо, 9 липня ВООЗ зафіксувала у світі рекордну добову кількість нових заражень Covid-19.

В Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

Коронавірус в Україні

Всього 52043

Хворіють 25898

Одужали 24800

Померли 1345

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Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.