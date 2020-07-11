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    У світі

    У ВООЗ виступили проти повернення до жорсткого карантину

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    ВООЗ турбують великі осередки захворювання, коли відбуваються спалахи та швидкі передачі коронавірусу - У ВООЗ виступили проти повернення до жорсткого карантину
    ВООЗ турбують великі осередки захворювання, коли відбуваються спалахи та швидкі передачі коронавірусу

    «Ми всі хочемо уникнути того, щоб цілі країни поверталися до повного карантину», заявили у ВООЗ

    Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) виступає проти повернення до жорсткого карантину з метою протидії поширенню хвороби Covid-19.

    Про це 10 липня заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Райан.

    «Ми всі хочемо уникнути того, щоб цілі країни поверталися до повного карантину, такого ніхто не бажає», - заявив Райан.

    Він відзначив, що ВООЗ турбують великі осередки захворювання, коли відбуваються спалахи та швидкі передачі коронавірусу.

    «Ми та багато вчених зазначали: щойно жорсткий карантин закінчиться, завжди буде ризик нових спалахів захворювання, з'явиться можливість передачі вірусу», - додав чиновник.

    Нагадаємо, 9 липня ВООЗ зафіксувала у світі рекордну добову кількість нових заражень Covid-19.

    В Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      52043
    • Хворіють
      25898
    • Одужали
      24800
    • Померли
      1345

    Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.

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