У ВООЗ виступили проти повернення до жорсткого карантину
«Ми всі хочемо уникнути того, щоб цілі країни поверталися до повного карантину», заявили у ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) виступає проти повернення до жорсткого карантину з метою протидії поширенню хвороби Covid-19.
Про це 10 липня заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Райан.
«Ми всі хочемо уникнути того, щоб цілі країни поверталися до повного карантину, такого ніхто не бажає», - заявив Райан.
Він відзначив, що ВООЗ турбують великі осередки захворювання, коли відбуваються спалахи та швидкі передачі коронавірусу.
«Ми та багато вчених зазначали: щойно жорсткий карантин закінчиться, завжди буде ризик нових спалахів захворювання, з'явиться можливість передачі вірусу», - додав чиновник.
Нагадаємо, 9 липня ВООЗ зафіксувала у світі рекордну добову кількість нових заражень Covid-19.
В Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.
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Всього52043
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Хворіють25898
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Одужали24800
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Померли1345
Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.