За добу у Києві викрадено шість автомобілів
Більш як 160 крадіжок і грабежів сталося за добу
За минулу добу, 1 липня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 274 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Серед кримінальних правопорушень:
- розбійні напади - 1;
- грабежі - 7;
- хуліганства - 2;
- крадіжки - 155;
- незаконні заволодіння автотранспортом - 6.
У поліції зазначили, що у 17 випадках підозрювані особи встановлені.
Як повідомлялося, згідно з даними Головного управління поліції у Києві, у столиці знижується кількість кримінальних правопорушень. У поліції повідомили, що упродовж першого кварталу 2019 року на території міста вчинено на 5% менше кримінальних правопорушень, ніж за аналогічний період минулого року (16 181 проти 16 937). У тому числі зареєстровано 4 824 тяжкі та особливо тяжкі злочини, це на 17% менше від показників минулого року.
За даними поліції, загалом рівень злочинності за перших три місяці року на 10 тисяч населення зменшився та становить 55 кримінальних правопорушень. У 2018 році було 58 правопорушень.