За добу у Києві викрадено шість автомобілів



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Більш як 160 крадіжок і грабежів сталося за добу

За минулу добу, 1 липня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 274 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед кримінальних правопорушень:

розбійні напади - 1;

грабежі - 7;

хуліганства - 2;

крадіжки - 155;

незаконні заволодіння автотранспортом - 6.

У поліції зазначили, що у 17 випадках підозрювані особи встановлені.

Як повідомлялося, згідно з даними Головного управління поліції у Києві, у столиці знижується кількість кримінальних правопорушень. У поліції повідомили, що упродовж першого кварталу 2019 року на території міста вчинено на 5% менше кримінальних правопорушень, ніж за аналогічний період минулого року (16 181 проти 16 937). У тому числі зареєстровано 4 824 тяжкі та особливо тяжкі злочини, це на 17% менше від показників минулого року.

За даними поліції, загалом рівень злочинності за перших три місяці року на 10 тисяч населення зменшився та становить 55 кримінальних правопорушень. У 2018 році було 58 правопорушень.