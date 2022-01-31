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    «У нас вісім років війна»: українські «кіборги» готові повернутися на фронт (відео)

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    Оборона Донецького аеропорту навіки увійшла в історію - «У нас вісім років війна»: українські «кіборги» готові повернутися на фронт (відео)
    Оборона Донецького аеропорту навіки увійшла в історію
    фото: mil.gov.ua

    Ветерани поділилися своїми спогадами

    Не така вже й страшна російська армія, як її малюють. Саме такої думки дотримуються захисники України, що обороняли рідну землю. Зокрема й найгарячіші точки.

    Так, у січні 2015 року українські військові залишили Донецький аеропорт після 242 днів оборони та втрати сотні побратимів. У розмові з DW «кіборги» згадують пережите, розповідають, чому пішли на фронт і чи готові знову взятися за зброю.

    «Призивайте, будемо воювати» – каже ветеран Іван Трембовецький.

    Як повідомлялося, Росія хоче скасувати заплановане на 31 січня відкрите засідання Ради Безпеки ООН, в ході якого планується обговорити нарощування російських військ на кордоні та загрозу вторгнення в Україну.

    Також посольство США зробило ролик про агресію РФ.

    Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить «більшої ескалації, ніж була раніше».

    До слова, як заявив соціолог, 40% українців досі позитивно ставляться до Росії і не вірять, що вона нападе.

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    Теги: війна українці військові аеропорт
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    «У нас вісім років війна»: українські «кіборги» готові повернутися на фронт (відео)