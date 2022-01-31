«У нас вісім років війна»: українські «кіборги» готові повернутися на фронт (відео)

Ветерани поділилися своїми спогадами

Не така вже й страшна російська армія, як її малюють. Саме такої думки дотримуються захисники України, що обороняли рідну землю. Зокрема й найгарячіші точки.

Так, у січні 2015 року українські військові залишили Донецький аеропорт після 242 днів оборони та втрати сотні побратимів. У розмові з DW «кіборги» згадують пережите, розповідають, чому пішли на фронт і чи готові знову взятися за зброю.

«Призивайте, будемо воювати» – каже ветеран Іван Трембовецький.

Як повідомлялося, Росія хоче скасувати заплановане на 31 січня відкрите засідання Ради Безпеки ООН, в ході якого планується обговорити нарощування російських військ на кордоні та загрозу вторгнення в Україну.

Також посольство США зробило ролик про агресію РФ.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить «більшої ескалації, ніж була раніше».

До слова, як заявив соціолог, 40% українців досі позитивно ставляться до Росії і не вірять, що вона нападе.

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