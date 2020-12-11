За добу в Києві одужала від коронавірусу рекордна кількість людей
До лікарень Києва минулої доби шпиталізували 104 пацієнти
За минулу добу, 10 грудня, у Києві від коронавірус одужали найбільше киян за весь період пандемії - 922 людини. Усього коронавірус подолали 27769 мешканців столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.
«У Києві останніми днями, на жаль, збільшується кількість хворих на коронавірус. За минулу добу виявили ще 1880 інфікованих. 26 людей – померли. Усього за період пандемії в столиці 1551 летальний випадок від коронавірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 88317», – сказав мер.
Серед тих, хто захворіли:
- 1006 жінок віком від 18 до 88 років,
- 735 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв,
- 64 дівчинки від 16 днів до 17 років,
- 73 хлопчики від одного місяця до 17 років.
Захворів, зокрема, і 61 медик.
До лікарень столиці госпіталізували 104 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 494, Дніпровському – 284, Оболонському районі – 159 випадків.
«Як я сказав, у столиці останніми днями збільшилась і кількість виявлених хворих, і тих, які потребують госпіталізації. У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1915 хворих на коронавірус, із них 11 дітей. 1248 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1402 людини. Під апаратами ШВЛ – 22 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 48%», – розповів Кличко.
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Всього872228
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Одужали480348
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Хворіють377125
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Померли14755
Раніше повідомлялося, що за минулу добу, 10 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1880 людей. Це на 19 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 9 грудня було 1899 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 88317 випадків захворювання на Covid-19.