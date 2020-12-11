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    Новини

    За добу в Києві одужала від коронавірусу рекордна кількість людей

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    Від початку епідемії коронавірус подолали понад 27,7 тис. киян - За добу в Києві одужала від коронавірусу рекордна кількість людей
    Від початку епідемії коронавірус подолали понад 27,7 тис. киян
    Фото з відкритих джерел

    До лікарень Києва минулої доби шпиталізували 104 пацієнти

    За минулу добу, 10 грудня, у Києві від коронавірус одужали найбільше киян за весь період пандемії - 922 людини. Усього коронавірус подолали 27769 мешканців столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «У Києві останніми днями, на жаль, збільшується кількість хворих на коронавірус. За минулу добу виявили ще 1880 інфікованих. 26 людей – померли. Усього за період пандемії в столиці 1551 летальний випадок від коронавірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 88317», – сказав мер. 

    Серед тих, хто захворіли:

    • 1006 жінок віком від 18 до 88 років,
    • 735 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв,
    • 64 дівчинки від 16 днів до 17 років,
    • 73 хлопчики від одного місяця до 17 років.

    Захворів, зокрема, і 61 медик.

    До лікарень столиці госпіталізували 104 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 494, Дніпровському – 284, Оболонському районі – 159 випадків.

    Коронавірусна мапа Києва. Джерело: пресслужба Віталія Кличка
    Коронавірусна мапа Києва. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

    «Як я сказав, у столиці останніми днями збільшилась і кількість виявлених хворих, і тих, які потребують госпіталізації. У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1915 хворих на коронавірус, із них 11 дітей. 1248 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1402 людини. Під апаратами ШВЛ – 22 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 48%», – розповів Кличко. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      872228
    • Одужали
      480348
    • Хворіють
      377125
    • Померли
      14755

    Раніше повідомлялося, що за минулу добу, 10 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1880 людей. Це на 19 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 9 грудня було 1899 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 88317 випадків захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ лікарня кияни коронавірус
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