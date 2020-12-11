За добу в Києві одужала від коронавірусу рекордна кількість людей

До лікарень Києва минулої доби шпиталізували 104 пацієнти

За минулу добу, 10 грудня, у Києві від коронавірус одужали найбільше киян за весь період пандемії - 922 людини. Усього коронавірус подолали 27769 мешканців столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«У Києві останніми днями, на жаль, збільшується кількість хворих на коронавірус. За минулу добу виявили ще 1880 інфікованих. 26 людей – померли. Усього за період пандемії в столиці 1551 летальний випадок від коронавірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 88317», – сказав мер.

Серед тих, хто захворіли:

1006 жінок віком від 18 до 88 років,

735 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв,

64 дівчинки від 16 днів до 17 років,

73 хлопчики від одного місяця до 17 років.

Захворів, зокрема, і 61 медик.

До лікарень столиці госпіталізували 104 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 494, Дніпровському – 284, Оболонському районі – 159 випадків.

Коронавірусна мапа Києва. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

«Як я сказав, у столиці останніми днями збільшилась і кількість виявлених хворих, і тих, які потребують госпіталізації. У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1915 хворих на коронавірус, із них 11 дітей. 1248 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1402 людини. Під апаратами ШВЛ – 22 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 48%», – розповів Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 872228

Одужали 480348

Хворіють 377125

Померли 14755

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Раніше повідомлялося, що за минулу добу, 10 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1880 людей. Це на 19 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 9 грудня було 1899 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 88317 випадків захворювання на Covid-19.