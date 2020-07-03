За медичне обладнання для «Охматдит» переплатили 16,6 млн грн



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Підрядником добудови другого пускового комплексу «Охматдит» є ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД» Фото з відкритих джерел

«Укрмедпроектбуд» навіть не спробував заощадити бюджет

Будівництво Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» не раз потрапляло в поле зору громадськості у зв'язку зі скандалами, порушеннями і зловживаннями.

Так, наприклад, медичне обладнання для «Охматдит» генеральним підрядником будівництва «Ріола-Модуль» було закуплено втридорога. Про це пише ZN.UA, у розпорядженні якого є відповідні документи.

З 2016 року генеральним підрядником добудови другого пускового комплексу «Охматдит» є ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД» - будівельна фірма, в якій, згідно з декларацією за 2019 рік, нинішній міністр екології Роман Абрамовський працював заступником директора і отримував зарплату. А отже, добре знайомий зі стратегією підприємства.

29 листопада 2019-го ДП «Укрмедпроектбуд» підписало з «Ріола-Модуль ЛТД» новий договір на добудову другого пускового комплексу «Охматдит». Вартість угоди - 792,4 млн гривень. З них вартість будівельно-монтажних робіт – 516,925 млн грн. Обладнання – 275,564 млн грн. Термін дії - до 20 жовтня 2020 року. Закупівля була проведена за переговорної процедури. Замовник послався на статтю 35 Закону «Про державні закупівлі» - потреба здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами або технологіями.

Черговий договір з черговою виплатою «Ріола-модуль» включав все - будівельні та монтажні роботи, закупівлю каналізаційних труб, перемикачів, розеток і т.д. Всього 655 позицій. Там же - медичне обладнання.

Хоча один постачальник - це завжди збитки для держави, замовник - ДП «Укрмедпроектбуд», знаючи про це, пішов на такий договір, серед іншого, погодивши закупівлю «Ріола-Модуль ЛТД» медичних консолей, що використовуються як операційні. Шість комплектів консолей до системи подачі медичних газів Movita lift (анестезіологічна), по п'ять комплектів Agila lift (інфузійна) і Movita lift (хірургічна), згідно з кошторисом в договорі, обійшлися державі в загальну суму 15,5 млн грн. Закупівля операційних світильників - в 15,7 млн грн.

Тоді як, згідно з документами, які є у ZN.UA, один з провідних світових виробників медичного обладнання Trumpf Medical готовий був поставити консолі в максимальній комплектації за все за 5,5 млн грн (тобто економія склала б 10 млн грн або близько 65% від узгодженої кошторисом суми), а операційні світильники - за 9,1 млн грн (різниця в ціні з «Ріола-Модуль» - 6,6 млн грн, економія - близько 42%). В цілому економія державних коштів тільки на закупівлю обладнання для операційних могла б скласти близько 16,6 млн грн.

Бажаючи взяти участь у тендері, виробник звертався зі своїм комерційною пропозицією як до замовника, так і до постачальника. Намагався переконати МОЗ та ДП «Укрмедпроектбуд» в тому, що будівництво і постачання медтехніки для економії бюджету необхідно розділити. Однак відповіді так і не отримав.

Пропозиції одного з провідних виробників медтехніки Trumpf Medical (офіційним представником якого в Україні є ТОВ «Стальмед») були проігноровані. ДП «Укрмедпроектбуд» навіть не спробувало заощадити бюджет, розбивши закупівлю і хоча б частину виставивши на нормальні торги.

ZN.UA звернулося до ТОВ «Риола-Модуль» з інформаційним запитом, з проханням уточнити комплектацію, кількість і ціну, за якою були закуплені медичні консолі й операційні світильники. Однак відповіді не отримало.