За п’ять років 39 киян отримали статус постраждалих від торгівлі людьми



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У Києві розроблено програму матеріальної допомоги постраждалим від торгівлі людьми

Упродовж 2014-2019 років до уповноважених структур Києва звернулися 57 осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Про це під час соціально-інформаційної кампанії 30 липня до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«У Києві близько 60 людей за останні чотири роки звернулися за отриманням статусу постраждалих від торгівлі людьми. При цьому, невідомо ще скільки таких постраждалих, які не звертались за допомогою. 39 людей цей статус отримали. Ми навіть розробили програму матеріальної допомоги таким особам. Незважаючи на те, що Київ є єдиним містом, де створено відповідні структури на районних рівнях, цього недостатньо. Але що би держава не робила, якщо громада не буде розуміти ризики, проблему остаточно вирішити буде неможливо», – зазначила Хонда.

Відзначення Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми відбулося в Києві вже вчетверте і мало на меті привернути якомога більше уваги до вирішення цієї проблеми. Цього року низка просвітницьких заходів відбулася у приміщеннях Центрального та Південного залізничних вокзалів, на Майдані Незалежності та кінотеатрі «Київська Русь».

Варто зазначити, що протягом 2019 року центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді реалізовувалось 6 реабілітаційних планів.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині співробітники Служби безпеки України викрили та блокували діяльність угруповання, учасники якого переправляли українок до Китаю для сексуальної експлуатації.