За смертельний наїзд на пішохода в Києві водій проведе за ґратами п’ять років



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Суд задовольнив цивільний позов потерпілих на суму 1 млн 250 тис. гривень

Оголошено обвинувальний вирок водію, який вчинив ДТП зі смертельними наслідками у жовтні 2017 року на Оболонському проспекті в Києві. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Водій автомобіля MG 6 при наближенні до нерегульованого пішохідного переходу не звернув увагу на те, що у середній та крайній лівій смугах інші автомобілі зупинилися, надаючи дорогу пішоходам, не зменшив швидкість та скоїв наїзд на жінку-пішохода.

В результаті ДТП постраждала отримала важкі травми та померла на місці події в автомобілі швидкої медичної допомоги.

За результатом судового розгляду водія визнано винним за ч. 2 ст. 286 КК України та засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки.

Крім того, суд задовольнив цивільний позов потерпілих на суму 1 млн 250 тис. гривень та постановив взяти обвинуваченого під варту у залі суду.

Як повідомлялося, 6 квітня на околиці села Піщана Білоцерківського району підліток на «Мазді» збив на смерть двох дівчат.