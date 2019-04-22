Під час пожежі у будинку в Києві ледь не загинув дідусь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа сталася в одній із квартир на 8-му поверсі Фото: ДСНС

Дідуся було госпіталізовано до міської лікарні з підозрою на отруєння чадним газом

У неділю, 21 квітня, сталася пожежа в одній із квартир на 8-му поверсі 9-поверхового житлового будинку на вул. Горлівській, 38/48, що у Дарницькому районі. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 18:57.

По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося на кухні однокімнатної квартири з подальшим розповсюдженням вогню на балкон та жилу кімнату квартири.

Як інформує прес-служба столичних рятувальників, на момент виникнення пожежі у квартирі знаходився її мешканець 1941 року народження. Сусіди допомогли літній людині вийти на безпечну відстань, проте, дідуся було госпіталізовано до міської лікарні з підозрою на отруєння чадним газом.

Вже о 19:30 пожежу було локалізовано, а о 19:41 – ліквідовано. В результаті загоряння пошкоджено меблі, техніку, особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири. Також, в результаті пожежі пошкоджено віконну раму та кондиціонер квартири поверхом вище.

При ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС у Києві та 18 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється