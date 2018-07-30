За тиждень у Києві сталося 80 пожеж



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Ліквідація пожежі у складських приміщеннях у Дніпровському районі

За тиждень на пожежах врятовано 5 громадян

Впродовж минулого тижня (з 23 по 29 липня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 221 виїзд на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій.

За даний період ліквідовано 80 пожеж та 9 аварій. 23 рази вогнеборці виїжджали для надання допомоги населенню столиці, стільки ж – іншим міським службам. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Києві.

За тиждень на пожежах врятовано 5 громадян. Загалом, з початку 2018 року на пожежах загинуло 28 осіб (27 чоловік, з яких 1 дитина, загинуло за аналогічний період 2017 року), травмовано з початку року 103 особи, з яких 4 дитини (87 громадян, з яких 8 дітей – в 2017р.), врятовано – 112 людей, з них 7 дітей (96 осіб, з яких 10 дітей – в минулому році).

На водних об’єктах міста загинуло 2 особи. З початку 2018 року на водних об'єктах м. Києва загинула 41 людина, врятовано ще 8 чоловік.

Також протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 2 виїзди на мінування об’єктів міста. Всього за 2018 рік здійснено 111 виїздів (за аналогічний період 2017 року 76 виїздів) по заявкам щодо мінування об’єктів м. Києва. Усі виїзди, крім одного, виявились хибними.

Як повідомлялося, 29 липня сталася пожежа на вул. Академіка Бутлерова, 8, що у Дніпровському районі столиці. Пожежа виникла в 2-поверховій будівлі розміром 60 х 40 м на другому поверсі на площі 300 кв. м з розповсюдженням полум’я на дах.