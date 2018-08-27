За тиждень у Києві сталося майже 100 пожеж



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На пожежах вогнеборці врятували 2 людини, одна особа загинула

Впродовж минулого тижня (з 20 по 26 серпня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 173 виїздів на ліквідацію пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

За вказаний період ліквідовано 94 пожежі та 6 аварій, 10 разів рятувальники надавали допомогу громадянам, ще 11 – іншим службам.

За даний період на пожежах вогнеборці врятували 2 людини. Одна особа загинула, ще троє травмовано.

На водних об’єктах міста протягом тижня виявлено тіла трьох потопельників. Загалом з початку 2018 року на водоймах Києва загинуло 55 людей, ще 9 врятовано.

Також за вказаний період підрозділи 2 рази виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах міста Києва на загальній площі 0,025 га. Всього з початку року здійснено 346 виїзди та ліквідовано згорання на площі 51,676 га.

Окрім того, здійснено 2 виїзди для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2018 рік здійснено 126 виїздів (за аналогічний період 2017 року 84 виїзди) за заявками щодо мінування об’єктів Києва. Усі виїзди виявились хибними.

Як повідомлялося, 26 вересня на Русанівському каналі у Дніпровському районі столиці було виявлено тіло людини.