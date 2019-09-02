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    Новини

    У самісінькому центрі Києва горів будинок (фото)

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    Вогонь із мансарди розповсюдився на дах будівлі - У самісінькому центрі Києва горів будинок (фото)
    Вогонь із мансарди розповсюдився на дах будівлі
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла на п`ятому поверсі в одній із мансард будинку

    У неділю, 1 вересня, сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Прорізна, 18/1-Г у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 16:36.

    На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборці встановили, що на п`ятому поверсі в одній із мансард сталося загорання з подальшим розповсюдженням вогню на дах будівлі, інформують у пресслужбі столичного управління ДСНС.

    О 17:51 пожежа на площі 100 кв. м була локалізована, а о 18:23 - ліквідована.

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    У самісінькому центрі Києва горів будинок (фото)
    У самісінькому центрі Києва горів будинок (фото)
    У самісінькому центрі Києва горів будинок (фото)
    У самісінькому центрі Києва горів будинок (фото)
    У самісінькому центрі Києва горів будинок (фото)
    У самісінькому центрі Києва горів будинок (фото)
    У самісінькому центрі Києва горів будинок (фото)
    У самісінькому центрі Києва горів будинок (фото)
    У самісінькому центрі Києва горів будинок (фото)
    У самісінькому центрі Києва горів будинок (фото)

    До ліквідації пожежі було задіяно 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 40 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

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