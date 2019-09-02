У самісінькому центрі Києва горів будинок (фото)



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Вогонь із мансарди розповсюдився на дах будівлі Фото: ДСНС

Пожежа виникла на п`ятому поверсі в одній із мансард будинку

У неділю, 1 вересня, сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Прорізна, 18/1-Г у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 16:36.

На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборці встановили, що на п`ятому поверсі в одній із мансард сталося загорання з подальшим розповсюдженням вогню на дах будівлі, інформують у пресслужбі столичного управління ДСНС.

О 17:51 пожежа на площі 100 кв. м була локалізована, а о 18:23 - ліквідована.

До ліквідації пожежі було задіяно 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 40 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.