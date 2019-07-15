За тиждень в результаті ДТП в Києві постраждали понад пів сотні людей



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ДТП на бульварі Дружби народів 14 липня Фото: УНН

У Києві сталося 15 наїздів на пішоходів

За тиждень з 8 по 15 липня у Києві зафіксовано 758 дорожньо-транспортних пригод (на попередньому тижні - 780), з них 45 з потерпілими (на попередньому тижні 49). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху Києва.

За цей період на дорогах столиці отримали поранення 54 людини (на попередньому тижні - 55). Загиблих немає (на попередньому тижні загинули троє осіб).

За тиждень у Києві сталося 15 наїздів на пішоходів, з них 8 - на пішохідних переходах. Поранено 8 мотоциклістів та 6 велосипедистів.

КП «Центр організації дорожнього руху» закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними і бездоганно дотримуватися правил дорожнього руху.

Як повідомлялося, 14 липня в Києві кілька дорожньо-транспортних пригод паралізували рух автомобільного транспорту бульваром Дружби народів по обидва боки від однойменного метро