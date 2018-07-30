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    За вбивство дружини через ревнощі киянин проведе у тюрмі дев’ять років

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    Квартира, де чоловік побив до смерті дружину - За вбивство дружини через ревнощі киянин проведе у тюрмі дев’ять років
    Квартира, де чоловік побив до смерті дружину

    Через ревнощі чоловік забив жінку до смерті

    Голосіївський районний суд столиці призначив чоловіку покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі за вбивство дружини. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Подія трапилася у травні минулого року на вулиці Бродівській у Голосіївському районі. Під час розпивання алкогольних напоїв між подружжям через ревнощі виникла сварка. Чоловік побив жінку, після чого ліг спати. Прокинувшись, він побачив, що дружина лежить у ліжку без ознак життя, а лікарі «швидкої» згодом констатували смерть потерпілої.

    Під час судового засідання обвинувачений розповів, що конфлікти на ґрунті ревнощів у них відбувалися раніше. Тож, за його словами, він завдав дружині тяжких тілесних ушкоджень, проте вбивати її він не хотів.

    «Вироком Голосіївського районного суду у місті Києві за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, чоловіка засуджено до дев’яти років позбавлення волі», - інформують у поліції.

    Нагадаємо, поліція Києва затримала підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 16-річної дівчини на Оболоні.

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