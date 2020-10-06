Молодику, що вбив адміністраторку магазину, загрожує довічне ув’язнення



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Камери зафіксували злочинця в кабінеті адміністраторки магазину Фото: Київська міська прокуратура

Суд узяв убивцю під арешт

Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід чоловіку, який вбив працівницю магазину. Зловмиснику обрали тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, 2 жовтня у підвалі одного з магазинів по проспекту Відрадному працівники магазину виявили тіло 35-річної адміністраторки закладу з численними ножовими пораненнями.

Менш ніж за добу співробітники карного розшуку районного управління встановили особу зловмисника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 26-річний чоловік, який є працівником мережі цього ж магазину.

Під час досудового розслідування з’ясувалось, що, замаскувавши обличчя, правопорушник прийшов до магазину й, погрожуючи ножем, вимагав у жінки виручку. Коли жінка його впізнала та почала кликати на допомогу, нападник почав наносити удари ножем, від яких вона померла на місці.

За погодженням із місцевою прокуратурою слідчим Солом’янського управління поліції повідомлено фігуранту про підозру у скоєнні двох злочинів, передбачених п. 9 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Сьогодні Солом’янський суд столиці задовольнив клопотання слідчого та обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.