Схопив за ноги й викинув із вікна: на Київщині чоловік убив свого знайомого



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Чоловіка викинули з вікна четвертого поверху

Підозрюваний у вбивстві – 43-річний уродженець Херсонщини, який вже був судимий

У м. Біла Церква на Київщині поліція затримала чоловіка, який ґрунтовно підозрюється у вбивстві свого знайомого.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Працівники поліції прибули на виклик про нещасний випадок. Місцева жителька повідомила на спецлінію «102», що з вікна четвертого поверху випала людина. Однак, як потім встановили поліцейські, чоловіка було вбито.

На місці події працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, керівництво місцевого відділу поліції та медики, які констатували смерть 42-річного чоловіка.

Правоохоронці провели детальний огляд місця події, опитали свідків й очевидців та відпрацювали декілька версій події.

Встановлено, що того вечора чоловіки вживали спиртні напої, після чого між двома з них виник конфлікт. Коли один з чоловіків вийшов на балкон, другий раптово підбіг до опонента ззаду, схопив за ноги та викинув з вікна. Після скоєного зловмисник просто втік із квартири.

Від падіння чоловік отримав травми, несумісні з життям. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

Оперативники встановили, що до скоєного злочину причетний 43-річний уродженець Херсонщини, який вже був судимий за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Упродовж двох годин поліцейські розшукали зловмисника – він переховувався у родичів. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.