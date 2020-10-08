«Звільнив від страждань»: вбивця сина заявив у суді, що врятував хлопчика
Суд заарештував чоловіка на два місяці
Подільський райсуд столиці у повному обсязі задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури № 7 та заарештував на 2 місяці чоловіка, який підозрюється у вбивстві власного малолітнього сина.
У суді чоловік зізнався у скоєному.
Крім того, він заявив, що своїми діями звільнив хлопчика від страждань, щоб не дати принести його в жертву, що нібито мало статися 15 жовтня.
«Щоб не допустити його до вівтаря!» - сказав вбивця.
Він також стверджує, що, вбивши сина, довів любов до нього.
Як повідомлялося, жахлива трагедія сталася 5 жовтня у 22-поверховому житловому будинку на просп. Правди, 31А у Подільському районі столиці.
Слідчі столичної поліції затримали чоловіка за підозрою у вбивстві власної дитини та встановили, що зловмисник спричинив кілька ножових поранень, а далі підпалив ліжко, на якому хлопчик лежав.