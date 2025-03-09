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Водію, який спричинив «п'яну» ДТП із загиблим, повідомлено про підозру

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Водію, який спричинив «п'яну» ДТП із загиблим, повідомлено про підозру
П'яний водій спричинив смертельну ДТП у Києві
фото: поліція Києва

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі

Пізно ввечері 7 березня у Подільському районі Києва сталась смертельна ДТП. Водію Infiniti, який спричинив смертельну ДТП, повідомлено про підозру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 35-річний водій Volkswagen отримав тілесні ушкодження несумісні з життям і загинув на місці події.

Двоє його пасажирів – 35-річного чоловіка та 24-річну жінку госпіталізували з травмами різного ступеня.

Смертельна автотроща у Києві
Смертельна автотроща у Києві
фото: Поліція Києва

В автомобілі Infiniti знаходилось двоє чоловіків, 38 та 33 років. Вони були напідпитку. Молодшого з травмами медики відразу госпіталізували до медичного закладу.

А старший намагався приховати свою вину та запевняв, що за кермом знаходився незнайомий чоловік, який після вчинення ДТП втік.

В результаті проведених оперативних заходів поліцейські отримали докази, які підтверджували що саме 38-річний чоловік кермував Infiniti під час автотрощі. Слідчі затримали зловмисника, повідомили йому про підозру та взяли під варту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 березня під час комендантської години в Києві сталась дорожньо-транспортна пригода. 

«Правоохоронці затримали нетверезого кермувальника KIA, який спричинив ДТП та травмував трьох своїх пасажирів», – йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що в Оболонському районі столиці 25 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія позашляховика Dodge.

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Теги: водій смерть ДТП алкоголь Київ поліція

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