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На Подолі трамвай зійшов із рейок (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Подолі трамвай зійшов із рейок (фото)
На Подолі трамвай №11 зійшов з колії
фото: соцмережі

Рух трамваїв №№ 11,12,16,19 затримується

Сьогодні зранку, 3 березня, на Подолі трамвай №11 зійшов із рейок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки. 

У Київпастрансі повідомили, рух трамваїв №№ 11,12,16,19 затримується. 

«Затримується рух трамваїв №№ 11,12,16,19 на розі вул. Межигірська та вул. Ярославська в напрямку пл.Шевченка з причини ДТП. На місце викликано поліцію», – йдеться у повідомленні. 

На Подолі трамвай №11 зійшов з колії
На Подолі трамвай №11 зійшов з колії
фото% Київ оперативний, Telgram

Як повідомлялося, із 12 лютого і орієнтовно до закінчення робіт у схему руху автобусного маршруту № 72 «Проспект Свободи – ст. м. «Контрактова Площа» внесені зміни. Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській.  Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській.

Також у Києві з 1 лютого на вулиці Глибочицькій почався ремонт трамвайних колій, відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 припинено. Пасажирів буде перевозити тимчасовий автобусний маршрут № 14Т.  Як повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс», з 1 лютого на вул. Глибочицькій розпочинається ремонт зношених трамвайних колій на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Нижній Вал. Відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт.

До слова, з 1 березня буде внесено зміни в маршрут столичних автобусів № 39 для покращення транспортного обслуговування мешканців Голосіївського району.

Теги: Київ громадський транспорт ДТП

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