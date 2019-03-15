Загибель чиновника Адміністрації президента: суд арештував нападника



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Підозрюваний - 33-річний громадянин Вірменії Фото: Прес-служба прокуратури міста Києва

У прокуратурі повідомили, що особу другого нападника встановлює слідство

Шевченківський райсуд столиці задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №10 та заарештував на 60 діб громадянина Вірменії, який підозрюється у розбійному нападі на співробітника Адміністрації президента, внаслідок якого потерпілий помер.

Про це 15 березня повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

«33-річному громадянину Вірменії інкримінують ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу)», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що особу другого нападника встановлює слідство.

Нагадаємо, увечері 13 березня на вулиці Багговутівській у Києві підозрюваний та його спільник напали на незнайомого їм чоловіка, кілька разів вдарили його по голові, відібрали телефон та банківські картки.

Вранці тіло потерпілого знайшли перехожі. Загиблим чоловіком виявився співробітник Адміністрації президента – 46-річний Олександр Бухтатий.