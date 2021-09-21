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    Загинув на риболовлі: під Києвом удар струму вбив підлітка

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    16-річний неповнолітній під час рибальства отримав електричний розряд несумісний із життям - Загинув на риболовлі: під Києвом удар струму вбив підлітка
    16-річний неповнолітній під час рибальства отримав електричний розряд несумісний із життям
    Фотог: Нацполіція

    Хлопець зачепив вудкою високовольтні лінії електропереда

    У селі Гнідин під Києвом від удару струмом загинув 16-річний підліток. Про це повідомили в Національній поліції.

    За словами правоохоронців, два неповнолітні прийшли на пішохідний міст біля річки Дніпро в селі Гнідин, щоб порибалити. 16-річний киянин закинув телескопічну вудочку та рибальською волосінню зачепив високовольтні лінії електропередач. Хлопця вдарило струмом.

    Перехожі викликали швидку медичну допомогу, яка констатувала смерть підлітка.

    Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події.

    Поліція закликала батьків неповнолітніх нагадати дітям про обов’язковість дотримання правил поведінки поблизу енергооб’єктів (ліній електропередач, електроустановок, електрощитових).

    Раніше на Львівщині рятувальники зняли з вагона-цистерни травмовану струмом дівчину.

    Також повідомлялося, що на Одещині побутовий прилад вбив дитину струмом.

    Раніше у Тернополі на зупинці громадського транспорту восьмирічна дівчинка отримала ураження струмом, коли торкнулася автомата з іграшками.

    А у Львові дівчина травмувалася, роблячи селфі на даху цистерни потяга. Потерпілу госпіталізували в реанімацію, у неї опіки 70% тіла

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    Теги: Київ Дніпро смерть рятувальники поліція
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    Загинув на риболовлі: під Києвом удар струму вбив підлітка