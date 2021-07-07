У Тернополі автомат з іграшками вдарив дитину струмом
Дівчинка просто торкнулася пристрою, коли отримала удар
Восьмирічну дівчинку госпіталізували з опіками
5 липня у центрі Тернополя, на зупинці громадського транспорту восьмирічна дівчинка отримала ураження струмом, коли торкнулася автомата з іграшками.
Удар був такої сили, що дитину відкинуло на асфальт. Про це пише 24 канал з посиланням на поліцію міста.
Постраждалу шпиталізували з опіками.
– Виявилося, що попередньому огляді виявили в автоматі розбите скло, – розповіли у поліції.
Власника небезпечного пристрою встановили. Автомат з вулиці забрали й направили на експертизу.
Факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування.
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