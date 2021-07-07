  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Тернополі автомат з іграшками вдарив дитину струмом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дівчинка просто торкнулася пристрою, коли отримала удар - У Тернополі автомат з іграшками вдарив дитину струмом

    Дівчинка просто торкнулася пристрою, коли отримала удар

    Восьмирічну дівчинку госпіталізували з опіками

    5 липня у центрі Тернополя, на зупинці громадського транспорту восьмирічна дівчинка отримала ураження струмом, коли торкнулася автомата з іграшками.

    Удар був такої сили, що дитину відкинуло на асфальт. Про це пише 24 канал з посиланням на поліцію міста.

    Постраждалу шпиталізували з опіками.

    – Виявилося, що попередньому огляді виявили в автоматі розбите скло, – розповіли у поліції.

    Власника небезпечного пристрою встановили. Автомат з вулиці забрали й направили на експертизу.

    Факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування.

    Нагадаємо, в селі Великий Омеляник, поблизу Луцька, від удару струму загинула дитина. Хлопчик отримав удар струму на подвір'ї.

    Нагадаємо, 29 червня у місті Кагарлик Київської області блискавка влучила в автомобіль із людьми.

    Через влучання блискавки на Львівщині загинув 14-річний хлопчик.

    Наприкінці червня у селі Білогородка Бучанського району на Київщині блискавка влучила у триповерховий житловий будинок, у результаті чого він зайнявся.

    Читайте також:



    Теги: діти пограбування рятувальники Тернопільщина Тернопіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Тернополі автомат з іграшками вдарив дитину струмом