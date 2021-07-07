У Тернополі автомат з іграшками вдарив дитину струмом

Дівчинка просто торкнулася пристрою, коли отримала удар

Восьмирічну дівчинку госпіталізували з опіками

5 липня у центрі Тернополя, на зупинці громадського транспорту восьмирічна дівчинка отримала ураження струмом, коли торкнулася автомата з іграшками.

Удар був такої сили, що дитину відкинуло на асфальт. Про це пише 24 канал з посиланням на поліцію міста.

Постраждалу шпиталізували з опіками.

– Виявилося, що попередньому огляді виявили в автоматі розбите скло, – розповіли у поліції.

Власника небезпечного пристрою встановили. Автомат з вулиці забрали й направили на експертизу.

Факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в селі Великий Омеляник, поблизу Луцька, від удару струму загинула дитина. Хлопчик отримав удар струму на подвір'ї.

Нагадаємо, 29 червня у місті Кагарлик Київської області блискавка влучила в автомобіль із людьми.

Через влучання блискавки на Львівщині загинув 14-річний хлопчик.

Наприкінці червня у селі Білогородка Бучанського району на Київщині блискавка влучила у триповерховий житловий будинок, у результаті чого він зайнявся.

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