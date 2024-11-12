На Київщині зафіксовано російські дрони, працює ППО
Київська обласна військова адміністрація закликає громадян залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги і дотримуватись інформаційної тиші
У Київській області зафіксований рух російських ударних безпілотників, працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», – йдеться у повідомленні.
У КОВА закликають залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги і дотримуватись інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.
Нагадаємо, повітряна тривога оголошена у Києві та Київській області о 17:30.
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