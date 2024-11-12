На Київщині зафіксовано російські дрони, працює ППО

Київська обласна військова адміністрація закликає громадян залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги і дотримуватись інформаційної тиші

У Київській області зафіксований рух російських ударних безпілотників, працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», – йдеться у повідомленні.

У КОВА закликають залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги і дотримуватись інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.

Нагадаємо, повітряна тривога оголошена у Києві та Київській області о 17:30.