Обрив тролея в Києві: Держпраці жодного разу не перевіряла атракціон

У Києві в неділю, 21 липня, обірвався трос атракціону-спуску через Дніпро

З 2020 року в Україні діє мораторій на планові перевірки

Тролей біля Пішохідного мосту у Києві не проходив жодної планової або позапланової перевірки. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на дані Державної служби України з питань праці.

Держпраця зазначає, що з 2020 року в Україні діє мораторій на планові перевірки. Спочатку його ввели через карантин, пов'язаний з пандемією коронавірусу, а згодом продовжили через воєнний стан. Таким чином із 2020 року планові державні перевірки не здійснюються, зокрема й атракціонів.

Натомість для позапланових перевірок потрібно звернення Кабінету міністрів, працівника підприємства, повідомлення про аварію або нещасний випадок.

Як пояснює Держпраці, навіть у разі аварії або нещасного випадку розглядають лише випадки з травмування працівників, а не відвідувачів. Смертельний випадок відвідувача атракціону також досі не створив підстав для його перевірки, оскільки компанія-власник «Активна країна» не надала даних про цей інцидент.

Після інциденту Держпраці звернулась до Національної поліції за інформацією про власників тролея і тільки після її отримання зможуть провести позапланову перевірку та розпочати процес притягнення до відповідальності.

Зокрема, у 2020 році КМДА провела інвестиційний конкурс на встановлення тролея через Дніпро, в якому перемогла компанія «Активна країна». Угоду уклали на 15 років. Водночас один з учасників конкурсу зазначив, що відразу три компанії-конкурсанти були пов'язаними з бенефіціарами «Активної країни» Денисом Куртою і Олександром Палажченком.

Тролей – це екстремальний атракціон підвищеної небезпеки у вигляді натягнутого троса від вищої точки до нижчої. Рух людини на такому атракціоні відбувається під дією сили тяжіння.

У 2021 році Київська міська прокуратура намагалась визнати інвестиційний договір на канатну переправу недійсним, але Верховний Суд не задовольнив цього подання. Однак згідно з матеріалами суду тоді прокурор вказував на відсутність у переможця конкурсу досвіду реалізації та експлуатації атракціонів підвищеної небезпеки.

Нагадаємо, інформація про нещасний випадок у Києві надійшла до поліції 21 липня. Пошукова операція, яку здійснювали працівники відділу поліції у річковому порту Київ та рятувальники ДСНС, тривала близько семи годин.

Обірвався трос атракціону-спуску через Дніпро у Києві, - місцеві паблики



У той момент на ньому була людина. pic.twitter.com/kbddQjUOnE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 21, 2024

За цей час було обстежено водолазами 8000 кв. м дна, а також 12 000 м. кв за допомогою ехолота. «Учора, з настанням сутінок, пошукова операція була припинена. Наразі пошукові заходи продовжено», – вказали у поліції.

До слова, Печерський районний суд арештував атракціон (складається з тимчасових споруд, стартового майданчику та фінішного майданчику), розміщений поряд із пішохідним мостом, який веде з Поштової площі на Труханів острів.

Як повідомляв «Главком», правоохоронці прийшли з обшуками до служб КМДА, органів державного контролю та безпосередньо у фірми власника атракціону у справі про загибель хлопця, який впав у Дніпро з атракціону після обриву троса.

Крім цього, правоохоронні органи перевіряють роботу атракціону «Колесо огляду» на Подолі після загибелі чоловіка унаслідок обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро в Києві.