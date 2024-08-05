Головна Київ Новини
search button user button menu button

Обрив тролея в Києві: Держпраці жодного разу не перевіряла атракціон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Обрив тролея в Києві: Держпраці жодного разу не перевіряла атракціон
У Києві в неділю, 21 липня, обірвався трос атракціону-спуску через Дніпро
фото з відкритих джерел

З 2020 року в Україні діє мораторій на планові перевірки

Тролей біля Пішохідного мосту у Києві не проходив жодної планової або позапланової перевірки. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на дані Державної служби України з питань праці.

Держпраця зазначає, що з 2020 року в Україні діє мораторій на планові перевірки. Спочатку його ввели через карантин, пов'язаний з пандемією коронавірусу, а згодом продовжили через воєнний стан. Таким чином із 2020 року планові державні перевірки не здійснюються, зокрема й атракціонів.

Натомість для позапланових перевірок потрібно звернення Кабінету міністрів, працівника підприємства, повідомлення про аварію або нещасний випадок.

Як пояснює Держпраці, навіть у разі аварії або нещасного випадку розглядають лише випадки з травмування працівників, а не відвідувачів. Смертельний випадок відвідувача атракціону також досі не створив підстав для його перевірки, оскільки компанія-власник «Активна країна» не надала даних про цей інцидент.

Після інциденту Держпраці звернулась до Національної поліції за інформацією про власників тролея і тільки після її отримання зможуть провести позапланову перевірку та розпочати процес притягнення до відповідальності.

Зокрема, у 2020 році КМДА провела інвестиційний конкурс на встановлення тролея через Дніпро, в якому перемогла компанія «Активна країна». Угоду уклали на 15 років. Водночас один з учасників конкурсу зазначив, що відразу три компанії-конкурсанти були пов'язаними з бенефіціарами «Активної країни» Денисом Куртою і Олександром Палажченком.

Тролейце екстремальний атракціон підвищеної небезпеки у вигляді натягнутого троса від вищої точки до нижчої. Рух людини на такому атракціоні відбувається під дією сили тяжіння.

У 2021 році Київська міська прокуратура намагалась визнати інвестиційний договір на канатну переправу недійсним, але Верховний Суд не задовольнив цього подання. Однак згідно з матеріалами суду тоді прокурор вказував на відсутність у переможця конкурсу досвіду реалізації та експлуатації атракціонів підвищеної небезпеки.

Нагадаємо, інформація про нещасний випадок у Києві надійшла до поліції 21 липня. Пошукова операція, яку здійснювали працівники відділу поліції у річковому порту Київ та рятувальники ДСНС, тривала близько семи годин.

За цей час було обстежено водолазами 8000 кв. м дна, а також 12 000 м. кв за допомогою ехолота. «Учора, з настанням сутінок, пошукова операція була припинена. Наразі пошукові заходи продовжено»,  – вказали у поліції.

До слова, Печерський районний суд арештував атракціон (складається з тимчасових споруд, стартового майданчику та фінішного майданчику), розміщений поряд із пішохідним мостом, який веде з Поштової площі на Труханів острів.

Як повідомляв «Главком», правоохоронці прийшли з обшуками до служб КМДА, органів державного контролю та безпосередньо у фірми власника атракціону у справі про загибель хлопця, який впав у Дніпро з атракціону після обриву троса.

Крім цього, правоохоронні органи перевіряють роботу атракціону «Колесо огляду» на Подолі після загибелі чоловіка унаслідок обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро в Києві.

Читайте також: Трагедія на атракціоні у Києві: що загрожує винуватцям загибелі людини
Теги: Київ КМДА Держслужба праці атракціон столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

8 липня РФ завдала ракетного удару по столичній дитячій лікарні «Охматдит»
Скандал із тендером на відбудову «Охматдиту»: обрано одну з найдорожчих фірм
1 серпня, 15:54
30 липня та 2 серпня частково змінять маршрут автобуси № 7 через заплановані продовольчі ярмарки
У Києві деякі автобуси змінили маршрут
30 липня, 09:27
22 липня поліцейські спільно з рятувальниками знайшли тіло загиблого хлопця
Трагедія на атракціоні у Києві: що загрожує винуватцям загибелі людини
22 липня, 12:04
На вул. Кониського, 22 знесено Садибу Зеленських
У Києві знесено історичну садибу Зеленських (фото)
20 липня, 11:18
Річку Либідь – у колектор, заповідний Китаїв – забудувати. Слова і діла столичних депутатів
Річку Либідь – у колектор, заповідний Китаїв – забудувати. Слова і діла столичних депутатів Мегаполіс
15 липня, 14:05
Під час грози уникайте перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів та ліній електропередачі
Негода в Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
12 липня, 14:29
Наслідки ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» 8 липня 2024 року
Ракетний удар по «Охматдиту» – виклик Україні, Заходу, людяності
9 липня, 15:28
Ракетна атака на Київ 8 липня
Ракетна атака на Україну: реакція ООН
8 липня, 15:01
Росія масово обстріляла Київ та влучила у медзаклад
Київ: Росія вдарила по дитячій лікарні, є постраждалі та загиблі
8 липня, 13:15

Новини

Обрив тролея в Києві: Держпраці жодного разу не перевіряла атракціон
Обрив тролея в Києві: Держпраці жодного разу не перевіряла атракціон
Культурний Київ. Афіша мистецьких подій із 5 до 11 серпня
Культурний Київ. Афіша мистецьких подій із 5 до 11 серпня
У Києві на Печерську сталася стрілянина (відео)
У Києві на Печерську сталася стрілянина (відео)
Київщина зазнала ворожої атаки дронів: влада повідомила деталі
Київщина зазнала ворожої атаки дронів: влада повідомила деталі
До ПЦУ офіційно перейшли ще три парафії на Київщині
До ПЦУ офіційно перейшли ще три парафії на Київщині
У селі на Київщині бабуся з онуком загинули в пожежі
У селі на Київщині бабуся з онуком загинули в пожежі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
20K
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність
20K
5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9058
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7450
Донька Фаріон розповіла про її передчуття перед убивством
7247
У тендері на будівництво головного військового цвинтаря виринули фігуранти справи НАБУ

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
Вчора, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua