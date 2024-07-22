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Трагедія на атракціоні у Києві: що загрожує винуватцям загибелі людини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Трагедія на атракціоні у Києві: що загрожує винуватцям загибелі людини
22 липня поліцейські спільно з рятувальниками знайшли тіло загиблого хлопця
фото: пресслужба поліції

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями: порушення правил безпеки під час проведення небезпечних робіт, а також службова недбалість

Максимальна санкція двох статей Кримінального кодексу України, за якими було відкрите кримінальне провадження щодо обриву троса атракціону в Києві, внаслідок чого загинула людина, передбачає до 8 років позбавлення волі. Про це заявила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова в ефірі телемарафону.

«Кримінальне провадження відкрито за двома статтями: порушення правил безпеки під час проведення небезпечних робіт, а також службова недбалість. Максимальна санкція цих статей – до 8 років позбавлення волі. Слідство лише розпочалося, тобто зараз про підозри ми поки не говоримо», – зазначила Винокурова.

За її словами, про підозри в цій справі можна буде говорити після того, як будуть вивчені всі документи, і правоохоронці з'ясують, чи відповідав стан цього атракціону всім технічним характеристикам, яким він мав відповідати, тощо.

«Правоохоронці вилучили документи, і ми будемо вивчати, коли, ким і чи перевірялися ці атракціони, чи були вони справні. Відповідь на всі ці запитання має дати слідство. Ми вивчаємо документи, щоб зрозуміти, в якому стані був цей атракціон, хто надавав ці послуги», – поінформувала Винокурова.

Вона заявила, що слідству наразі відомо, що власне послуги атракціону надавала фізична особа-підприємець, яка взяла відповідне обладнання в оренду у переможців конкурсу.

Як повідомлялося, 21 липня у Києві стався обрив тросу на атракціоні, де на той момент перебувала людина. Слідчі порушили справу за двома статтями Кримінального кодексу України, серед яких – службова недбалість, що спричинила загибель людини.

22 липня поліцейські спільно з рятувальниками знайшли тіло хлопця, який напередодні, перебуваючи на атракціоні через Дніпро у Києві, упав у воду внаслідок обриву троса.

Теги: трагедія Київ

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