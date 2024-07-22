Обрив троса на атракціоні через Дніпро: правоохоронці прийшли з обшуками у КМДА

Винним загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади

У межах розпочатих кримінальних проваджень правоохоронці, як зазначається, допитали директора атракціону та персонал й вилучили службову документацію

Правоохоронці прийшли з обшуками до служб КМДА, органів державного контролю та безпосередньо у фірми власника атракціону у справі про загибель хлопця, який впав у Дніпро з атракціону після обриву троса. Про це повідомила пресслужба ГУНП у Києві.

«Поліція Києва проводить невідкладні слідчі дії для визначення осіб, з вини яких на атракціоні загинув 20-річний хлопець. Наразі слідчі проводять обшуки у відповідних службах КМДА, які погодили розташування атракціону, органах державного контролю, що видавали дозволи та мали здійснювати належний контроль за його діяльністю, та безпосередньо у фірмах власника атракціону», – йдеться у повідомленні.

У межах розпочатих кримінальних проваджень правоохоронці, як зазначається, «допитали директора атракціону та персонал й вилучили службову документацію, яка буде вивчатись в межах призначеної експертизи дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці».

Досудове розслідування здійснюється за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 272 – Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини, та ч. 3 ст. 367 – Службова недбалість.

Відповідно до санкції статей, винним загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також київська міська прокуратура оприлюднила кадри із камер спостереження. На яких видно, що персонал атракціону не сильно реагує на обрив троса.

Трагедія на атракціоні через Дніпро – правоохоронці вилучили речові докази та записи камер відеоспостереження. pic.twitter.com/t2Pu2nTnaU — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 22, 2024

Як повідомлялося, 21 липня у Києві стався обрив тросу на атракціоні, де на той момент перебувала людина. Слідчі порушили справу за двома статтями Кримінального кодексу України, серед яких – службова недбалість, що спричинила загибель людини.

22 липня поліцейські спільно з рятувальниками знайшли тіло хлопця, який напередодні, перебуваючи на атракціоні через Дніпро у Києві, упав у воду внаслідок обриву троса.