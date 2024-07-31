Загибель хлопця на атракціоні у Києві. Суд ухвалив перше рішення

Загиблим виявився 21-річний хлопець, якого рятувальники відшукали через добу після фатального спуску

За фактом загибелі слідство розслідує кримінальне провадження за статтями «Службова недбалість» і «Порушення правил безпеки»

Печерський районний суд арештував атракціон (складається з тимчасових споруд, стартового майданчику та фінішного майданчику), розміщений поряд із пішохідним мостом, який веде з Поштової площі на Труханів острів. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру.

Ініціатором арешту виступила Печерська окружна прокуратура столиці. Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за статтями «Службова недбалість» і «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».

За даними досудового розслідування, 21 липня 2024 року внаслідок службової недбалості невстановлених службових осіб суб’єктів господарської діяльності та Київської міської держадміністрації, при з’їзді з верхньої вишки атракціону сталося обривання тросу, внаслідок чого людина впала у річку Дніпро та загинула. Загиблим виявився 21-річний хлопець, якого рятувальники відшукали через добу після фатального спуску.

Рятувальники знайшли тіло хлопця, який учора впав у Дніпро через обрив канатної дороги біля Пішохідного мосту в Києві pic.twitter.com/Hq6s8EZY3N — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 22, 2024

Як свідчать матеріали справи, київський атракціон, який опинився під арештом, належить столичному ТОВ «Активна країна». За відомостями аналітичної системи Youcontrol, засновниками та власниками фірми є троє киян: Олександр Коверенко, Денис Курта і Клим Палажченко. Ці ж чоловіки є серед співвласників Асоціації «Мотузкових парків пригод України».

За 2023 рік чистий дохід від реалізації продукції ТОВ «Активна країна» склав 3 млн грн (у 2022 році – 925 тис. грн).

Як повідомляв «Главком», правоохоронці прийшли з обшуками до служб КМДА, органів державного контролю та безпосередньо у фірми власника атракціону у справі про загибель хлопця, який впав у Дніпро з атракціону після обриву троса.

Крім цього, правоохоронні органи перевіряють роботу атракціону «Колесо огляду» на Подолі після загибелі чоловіка унаслідок обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро в Києві.