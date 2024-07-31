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Загибель хлопця на атракціоні у Києві. Суд ухвалив перше рішення

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Загибель хлопця на атракціоні у Києві. Суд ухвалив перше рішення
Загиблим виявився 21-річний хлопець, якого рятувальники відшукали через добу після фатального спуску
фото: Нацполіція

За фактом загибелі слідство розслідує кримінальне провадження за статтями «Службова недбалість» і «Порушення правил безпеки»

Печерський районний суд арештував атракціон (складається з тимчасових споруд, стартового майданчику та фінішного майданчику), розміщений поряд із пішохідним мостом, який веде з Поштової площі на Труханів острів. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру.

Ініціатором арешту виступила Печерська окружна прокуратура столиці. Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за статтями «Службова недбалість» і «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».

За даними досудового розслідування, 21 липня 2024 року внаслідок службової недбалості невстановлених службових осіб суб’єктів господарської діяльності та Київської міської держадміністрації, при з’їзді з верхньої вишки атракціону сталося обривання тросу, внаслідок чого людина впала у річку Дніпро та загинула. Загиблим виявився 21-річний хлопець, якого рятувальники відшукали через добу після фатального спуску.

Як свідчать матеріали справи, київський атракціон, який опинився під арештом, належить столичному ТОВ «Активна країна». За відомостями аналітичної системи Youcontrol, засновниками та власниками фірми є троє киян: Олександр Коверенко, Денис Курта і Клим Палажченко. Ці ж чоловіки є серед співвласників Асоціації «Мотузкових парків пригод України».

За 2023 рік чистий дохід від реалізації продукції ТОВ «Активна країна» склав 3 млн грн (у 2022 році – 925 тис. грн).

Як повідомляв «Главком», правоохоронці прийшли з обшуками до служб КМДА, органів державного контролю та безпосередньо у фірми власника атракціону у справі про загибель хлопця, який впав у Дніпро з атракціону після обриву троса.

Крім цього, правоохоронні органи перевіряють роботу атракціону «Колесо огляду» на Подолі після загибелі чоловіка унаслідок обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро в Києві.

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Теги: Київ трагедія атракціон прокуратура суд арешт

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