Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Не сотні і не тисяча». Мер Харкова пояснив, чому місто не розкриває кількість загиблих від ударів росіян жителів

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Не сотні і не тисяча». Мер Харкова пояснив, чому місто не розкриває кількість загиблих від ударів росіян жителів
Один із КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі Харкова 8 листопада
фото: ДСНС

Мер Харкова: «Сумна статистика. Ми домовилися не оприлюднювати її до кінця війни»

Мер Харкова Ігор Терехов зауважив, що у місті від російських ударів загинуло «не сотні і не тисяча» місцевих. Влада оприлюднить цю статистику після війни. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Ми домовилися не оприлюднювати цю статистику. На жаль, йдеться не про сотні і не про тисячу загиблих та поранених − це і діти, і люди середнього віку, і старші люди. Статистика сумна. Ми її оприлюднимо, коли закінчиться війна», – зауважив мер.

Зараз у місті, за словами Терехова, мешкає 1 млн 200 тис. осіб. До повномасштабного вторгнення Росії, в Харкові було, за офіційними даними, 1,6 млн мешканців.

Однак насправді в місті жило близько двох мільйонів людей, адже було майже 300 тис. студентів і ще тисячі людей приїздили з області в Харків на роботу, жили тут весь робочий тиждень і на вихідні поверталися додому.

Нагадаємо, у Харкові російські війська вранці в понеділок, 25 листопада, вдарили по Київському району. Стало відомо, що, ймовірно, удар по центру Харкова було завдано ракетою С-400, а кількість постраждалих зросла до 19.  За попередніми підрахунками постраждав 41 будинок, додав Терехов.

Також 19 листопада, Росія атакувала Київський район Харкова. Очільник ОДА зазначив, що внаслідок російської атаки поранено 10 людей. Синєгубов зауважив, що серед чоловіків наймолодшому 18 років. Його госпіталізували у важкому стані. Інші – в середньому, четверо госпіталізованих.

Як відомо, Російська Федерація останнім часом атакує Харків новим типом озброєння – безпілотними літальними апаратами. Вже не раз було зафіксоване влучання російського БпЛА в житлові будинки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Теги: Україна Харків смерть війна росія Ігор Терехов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Доброволець, ветеран Олег Симироз: Передусім треба змінити критерії визначення інвалідності, а вже потім міняти МСЕК на іншу структуру
«Не лише корупція, але й знущання...». Розмова з ветераном, який без ніг пройшов ВЛК і МСЕК Інтерв'ю
1 листопада, 16:20
Дефіцит працівників є зараз найбільшою перепоною для ведення бізнесу в Україні
Глава Секретаріату Ради підприємців при уряді: Зупинка бронювання стала шоком для легальної частини економіки
1 листопада, 13:00
Авто Ар'євим було придбано у ТОВ «Гранд Мотор» 20 жовтня поточного року
Нардеп Ар’єв придбав нове авто. Яку марку обрав депутат (фото)
29 жовтня, 10:57
Україна планує мобілізувати 160 тис. чоловіків у період з листопада до лютого
Стало відомо, скільки людей планує мобілізувати Україна до лютого 2025 року
13 листопада, 13:49
Ворог обстріляв Харків
Ворог вдарив КАБами по Харкову
5 листопада, 01:23
Володимир Зеленський зробив заяву про допомогу партнерів Україні
Україна програє війну, якщо США скоротять допомогу – Зеленський
20 листопада, 08:16
Батьки майбутнього Орєшніка чи Орєшніци
У Росії багатодітна родина планує назвати дитину на честь ракети «Орєшнік»
23 листопада, 17:58
Наразі Німеччині бракує укриттів: на країну з населенням у 84 млн людей є лише 579 бункерів. Здебільшого це залишки об'єктів часів Другої світової та Холодної війни
Ревізія укриттів та цифрові мапи. Ще одна країна ЄС готується до можливої ескалації з боку РФ
26 листопада, 09:43
Подоляк прокоментував візит Умєрова до південної Кореї
Офіс президента пояснив, чим важливий візит Умєрова до Сеула
Вчора, 19:37

Суспільство

«Не сотні і не тисяча». Мер Харкова пояснив, чому місто не розкриває кількість загиблих від ударів росіян жителів
«Не сотні і не тисяча». Мер Харкова пояснив, чому місто не розкриває кількість загиблих від ударів росіян жителів
Відключення світла 29 листопада: як діятимуть графіки
Відключення світла 29 листопада: як діятимуть графіки
У Харкові з початку 2024 році зареєструвалися 11 тис. ФОПів
У Харкові з початку 2024 році зареєструвалися 11 тис. ФОПів
У Львові з'явилася вулиця на честь Ірини Фаріон
У Львові з'явилася вулиця на честь Ірини Фаріон
«Укренерго» оновило графіки відключення: вимикатимуть чотири черги одночасно
«Укренерго» оновило графіки відключення: вимикатимуть чотири черги одночасно
«Чорна п'ятниця»: як не переплатити та заощадити гроші
«Чорна п'ятниця»: як не переплатити та заощадити гроші

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 листопада 2024
24K
«Слон у кімнаті»: новий аграрний єврокомісар розкритикував українське сільське господарство
8827
«Будуть знищені»: Маск передбачив особливість воєн майбутнього
6803
Ще одна країна ЄС заявила, що Нетаньягу має імунітет від МКС на їхній території
4833
«Мова – це є мова…». Поліцейський з Київщини, що готується до складання іспиту, підірвав мережу (відео)

Новини

У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
Сьогодні, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
Сьогодні, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
Сьогодні, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
Вчора, 12:26
Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua