«Не сотні і не тисяча». Мер Харкова пояснив, чому місто не розкриває кількість загиблих від ударів росіян жителів

Мер Харкова: «Сумна статистика. Ми домовилися не оприлюднювати її до кінця війни»

Мер Харкова Ігор Терехов зауважив, що у місті від російських ударів загинуло «не сотні і не тисяча» місцевих. Влада оприлюднить цю статистику після війни. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Ми домовилися не оприлюднювати цю статистику. На жаль, йдеться не про сотні і не про тисячу загиблих та поранених − це і діти, і люди середнього віку, і старші люди. Статистика сумна. Ми її оприлюднимо, коли закінчиться війна», – зауважив мер.

Зараз у місті, за словами Терехова, мешкає 1 млн 200 тис. осіб. До повномасштабного вторгнення Росії, в Харкові було, за офіційними даними, 1,6 млн мешканців.

Однак насправді в місті жило близько двох мільйонів людей, адже було майже 300 тис. студентів і ще тисячі людей приїздили з області в Харків на роботу, жили тут весь робочий тиждень і на вихідні поверталися додому.

Нагадаємо, у Харкові російські війська вранці в понеділок, 25 листопада, вдарили по Київському району. Стало відомо, що, ймовірно, удар по центру Харкова було завдано ракетою С-400, а кількість постраждалих зросла до 19. За попередніми підрахунками постраждав 41 будинок, додав Терехов.

Також 19 листопада, Росія атакувала Київський район Харкова. Очільник ОДА зазначив, що внаслідок російської атаки поранено 10 людей. Синєгубов зауважив, що серед чоловіків наймолодшому 18 років. Його госпіталізували у важкому стані. Інші – в середньому, четверо госпіталізованих.

Як відомо, Російська Федерація останнім часом атакує Харків новим типом озброєння – безпілотними літальними апаратами. Вже не раз було зафіксоване влучання російського БпЛА в житлові будинки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону.