Загиблим «Привидам Києва» встановлено пам’ятні меморіали

«Всі, як один, билися з лютим ворогом до кінця!»

На честь героїчних льотчиків окремої бригади тактичної авіації, які загинули в битві за Київ взимку та навесні 2022 року, встановили пам’ятні меморіали. Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Центр».

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«Ціною власного життя військові льотчики захистили столицю від ворожої навали, коли в небі проти одного-двох українських літаків протистояло 4-5-12 бортів агресора. Але всі, як один, билися з лютим ворогом до кінця!» – йдеться в повідомленні.

Відкриття пам'ятника Герою України підполковнику Андрію Люташину

Герою України, полковнику В’ячеславу Єрку відкрито меморіал у селі Володимирівка на Київщині. Герою України, підполковнику Олександру Бринжалі – в селі Раковичі на Житомирщині. Герою України, підполковнику Андрію Люташину – в селі Березівка на Київщині. Герою України, капітану В’ячеславу Радіонову – в селі Мала Солтанівка на Київщині. Підполковнику Володимиру Коханському та старшому лейтенанту Роману Пасульці – в селі Блощинці на Київщині.

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Як повідомляється, на пам’ятних заходах були присутні керівники та особовий склад повітряного командування, військові капелани, рідні та родичі загиблих, представники місцевої влади та громад.

Відкриття пам'ятника Герою України полковнику В’ячеславу Єрку

«Пам’ятаймо наших славних і героїчних воїнів! Адже про бойові подвиги, які здійснили наші пілоти, мають пам’ятати навіки!» – наголошує Служба зв’язків з громадськістю ПВК «Центр».

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Нагадаємо, у ЗСУ підтримали ідею назвати Повітрофлотський проспект на честь Повітряних Сил України.

Спочатку Повітрофлотському проспекту пропонували дати назву Європейського Союзу.

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Перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Євросоюзу було ідеєю партії «Європейська солідарність». Опоненти партії Порошенка обурювались тим, що це насправді спроба закарбувати на карті столиці назву політичної сили, яка й висувала цю ідею. Перед цим «Європейська солідарність» також наполегливо блокувала перейменування вулиці Московської в Києві на вулицю Князів Острозьких. Тоді партія теж вимагала назвати вулицю, на якій розташований її офіс, на честь ЄС.

Голосування у додатку «Київ Цифровий» засвідчило: 38% киян проголосували за Повітрянофлотський, 30% – за ЄС. Проте, як повідомляв Рух «Чесно», «Європейська солідарність» навесні намагалися вплинути на результати голосування у «Київ Цифровий» – запустили рекламу на всю країну, мобілізували партійні осередки. За перейменування Повітрофлотського проспекту в Києві на проспект ЄС голосувала рекордна кількість іногородніх, 79%. Переміг все одно інший варіант – Повітрянофлотський проспект.