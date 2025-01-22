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Скорочення кадрів неминуче. Глава «АрселорМіттал Кривий Ріг» попередив владу

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Скорочення кадрів неминуче. Глава «АрселорМіттал Кривий Ріг» попередив владу
Повинна бути центральна координація регулювання тарифів, вважає директор компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг»
фото: «АрселорМіттал Кривий Ріг»/Facebook

Влада має зупинити підвищення тарифів державних компаній, інакше нам не уникнути зменшення виробництва та масових звільнень – Мауро Лонгобарго

Наразі головна проблема української промисловості – у конкурентоспроможності, і ця конкурентоспроможність буде проблемою і після війни. Тому вже зараз влада має зупинити підвищення тарифів на послуги державних монополій, інакше український бізнес чекають падіння виробництва та масові скорочення персоналу. Про це розповів генеральний директор компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобарго. 

«Всі компанії, які транспортують енергію, зокрема газ, підвищили свої тарифи. Витрати на водопостачання також зросли. Зараз ми обговорюємо підвищення тарифів на перевезення «Укрзалізниці» на 37%. Вони фактично оголосили про це, але рішення поки не ухвалено. Логістика залишається дорогою. Ще одна проблема – вугілля, яке після зупинки шахти у Покровську доведеться імпортувати, і це знову-таки більша вартість доставки. Наша компанія, як остання ланка ланцюга, поглинає всі ці моменти. І не може перенести ці додаткові витрати на ціну, яка формується на світовому ринку», – пояснив він.

Він підкреслив: більшість озвучених проблем не пов’язані безпосередньо з війною. А отже, ці проблеми не зникнуть після війни і негативно впливатимуть на галузь у довгостроковій перспективі. Тому владі слід діяти невідкладно.

«Перше – зупинити будь-яке підвищення тарифів на те, що контролюється, принаймні, урядом. Комунальні послуги, енергетика, логістика – це все державні компанії. І переконатися, що регіональні інституції роблять те ж саме. Повинна бути центральна координація регулювання тарифів. Хтось має сказати, скільки податків і грошей галузь може внести у ВВП країни, і прорахувати справедливі наслідки підвищення тарифів чи ставок податків», – підкреслив Лонгобарго.

Якщо ж влада не докладе зусиль по коригуванню тарифів на послуги державних монополій, українська промисловість ввійде у кризу, і тоді не уникнути важких соціальних наслідків, каже він.

«Ризик того, що ми не зможемо розвиватися і будемо змушені скорочувати персонал, дуже високий. Навіть наші поточні результати діяльності будуть нестійкими. Це вплине на розмір потужностей, встановлених у країні, адже експорт буде втрачено. Соціальні наслідки цього будуть величезними. Якщо ви виробляєте 10 мільйонів тонн окатишів, вам не потрібно стільки людей. І це може стати причиною міграції. Менше робочих місць – менше людей. Ніхто, крім українців, не зацікавлений у розвитку країни. Європейці зацікавлені у тому, щоб ми давали сировину, а вони будуть її переробляти. Але я не згоден з таким підходом», – резюмував Логнобарго.

Як відомо, Наглядова рада «Укрзалізниці» погодила підвищення вантажних тарифів на 37%. Наразі проєкт перебуває на розгляді у Мінрозвитку. При цьому за 3 квартали 2024 року «УЗ» отримала 1,7 млрд грн чистого прибутку – це, на переконання експертів ринку, дає змогу компанії утримати тариф на вантажі на поточному рівні.

Бізнес-асоціації, у тому числі міжнародні торгові палати, розкритикували підвищення тарифів і попередили про значні ризики для економіки, які воно несе. А у Дунайському пароплавстві заявили про небезпеку зупинки флоту у разі підвищення тарифу.

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Теги: енергетика тарифи експорт вугілля бізнес промисловість послуги перевезення

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