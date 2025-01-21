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Підвищення тарифів «Укрзалізниці». Експерт звернув увагу уряду на порушення логіки роботи державної монополії

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Підвищення тарифів «Укрзалізниці». Експерт звернув увагу уряду на порушення логіки роботи державної монополії
Збереження мінімальних тарифів на товари і послуги державних монополій дозволить бізнесу набагато ефективніше працювати, вважає експерт
фото: glavcom.ua

Основне завдання влади – забезпечувати мінімально можливі тарифи на послуги державних монополістів – експерт про здорожчання перевезень «Укрзалізниці»

Уряд зобов’язаний керувати державними компаніями, які утримують монопольне становище на ринку, і дбати, щоб ці компанії працювали на економіку, а не отримували надприбутки. Таке переконання висловив Комітету економістів України Андрій Новак, коментуючи намір «Укрзалізниці» підвищити тариф на вантажні перевезення на 37%.

«Уряд зобов’язаний керувати цими процесами, тому що державні монополісти – в управлінні уряду. І не з метою отримання максимальних прибутків цими монополіями. Це не є завдання природних монополістів, державних тим більше! Завдання державних монополістів – створювати максимально ефективні умови для роботи економічної системи. Там, де є природні монополісти, – енергетичні компанії або логістичні, такі як «Укрзалізниця», – основне завдання уряду – забезпечувати мінімальні можливі тарифи», – наголосив Новак.

Він підкреслив, що саме таким має бути підхід Кабміну, якщо потрібно стимулювати розвиток економіки, створювати нові робочі місця та посилювати національну безпеку.

«Отримання «Укрзалізницею» чи облгазами максимальних прибутків не є завданням влади по управлінню природними державними монополіями. Збереження мінімальних тарифів на товари і послуги державних монополій дозволить бізнесу набагато ефективніше працювати. Тоді по всій економічній системі всі суб’єкти господарювання зможуть, по-перше, в умовах війни краще виживати, а по-друге – забезпечувати більше робочих місць та податкових платежів та посилювати економічну оборону», – резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що «Укрзалізниця» отримала за 3 квартали 2024 року 1,7 млрд грн чистого прибутку. Це, на переконання експертів ринку, дає змогу компанії утримати тариф на вантажі на поточному рівні.

Але «УЗ» суттєво збільшила операційні витрати, і через це ініціювала збільшення тарифу на вантажні перевезення на 37%. Бізнес-асоціації, у тому числі міжнародні торгові палати, розкритикували це рішення і попередили про значні ризики для економіки, які воно несе.

Так, завод «АрселорМіттал Кривий Ріг» попередив, що може закрити завод, де працює 20 тисяч людей. А у Дунайському пароплавстві заявили про небезпеку зупинки флоту у разі підвищення тарифу.

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Теги: Андрій Новак перевезення послуги бізнес Укрзалізниця тарифи

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