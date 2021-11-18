Руки геть від Києва! Під Радою проходить акція протесту (фото)

Учасники мітингу вимагають від Ради не порушувати конституційних прав мешканців Києва та принципів місцевого самоврядування

Біля парламенту відбувається попереджувальна акція з вимогою не ухвалювати антиконституційний закон про столицю

Сьогодні, 18 листопада, біля Верховної Ради України проходить акція протесту проти ухвалення закону про столицю з порушенням конституційних прав мешканців Києва та принципів місцевого самоврядування.

Наразі декілька десятків людей мітингують біля стін парламенту.

Вони розгорнули великий плакат із написом «Руки геть від Києва!».

Нагадаємо, 18 листопада Верховна Рада України розглядатиме законопроєкт «Про місто Київ – столицю України».

Відомо, що «слуги» хочуть ухвалити закон про столицю в авральному режимі.

Нагадаємо, 20 жовтня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти закон про столицю з урахуванням правок.

На засіданні парламентського комітету мер Києва Віталій Кличко виклав вимоги до закону про столицю. Кличко наголосив, що закон про столицю не повинен порушувати Конституцію України та не має передбачати скасування власних виконавчих органів Київської міської ради.

19 жовтня мер Києва Віталій Кличко та президент України Володимир Зеленський вперше за останній рік провели зустріч на Банковій.

За інформацією «Главкома», мер пробув на Банковій майже дві години. Запрошенню передував ряд тактичних кроків з обох сторін. Як кажуть джерела «Главкома», сторони домовилися припинити гостру фазу протистояння і навіть проговорили можливу корекцію законопроєкту про столицю під час проходження другого читання у Верховній Раді. Меру залишать господарські функції у столиці, виконавчий орган перейменують у магістрат, а нова структура, яка називатиметься КМДА, – матиме наглядову функцію за законністю прийнятих мером і Київрадою рішень.

Віталій Кличко назвав антиконституційними спроби звільнити його з посади голови Київської міської державної адміністрації та наголосив, що боротиметься за цю посаду.

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