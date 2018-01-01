Заступник Кличка відсвяткував свій день народження на Горі Афон
- Сьогодні, 10:32
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Як Давтян відзначав своє 33-річчя
Заступник голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Дмитро Давтян відзначив своє 33-річчя на Горі Афон в Греції.
Про це стало стало відомо з повідомлення заступника голови КМДА Дмитра Давтяна на сторінці в мережі Facebook.
У повідомленні Дмитро Давтян розповів, що 33-річчя зустрів на Святій Горі Афон в оточенні близьких йому людей. Разом з ним там перебувають його батько, його духовний наставник архієпископ Львівський і Галицький Філарет, старець Макарій, хресні дітей Дмитра та його друзі.
«Про кращому Дні Народження і не мріяв!» - зазначив Дмитро Давтян.
Нагадаємо, Київський міський голова Віталій Кличко своїм розпорядженням повторно призначив Дмитра Давтяна заступником голови Київської міської державної адміністрації (КМДА). З кінця вересня і до вчорашнього дня він займав цю ж посаду, але на тимчасовій основі - поки Ганна Старостенко знаходиться в соціальній відпустці. Тепер статус «тимчасово» для Давтяна скасований.
Джерело: КиевVласть