Заступник Кличка відсвяткував свій день народження на Горі Афон

Як Давтян відзначав своє 33-річчя

Заступник голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Дмитро Давтян відзначив своє 33-річчя на Горі Афон в Греції. Про це стало стало відомо з повідомлення заступника голови КМДА Дмитра Давтяна на сторінці в мережі Facebook. [GALLERY_BLOCK] У повідомленні Дмитро Давтян розповів, що 33-річчя зустрів на Святій Горі Афон в оточенні близьких



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Заступник голови КМДА Дмитро Давтян

Як Давтян відзначав своє 33-річчя

Заступник голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Дмитро Давтян відзначив своє 33-річчя на Горі Афон в Греції.

Про це стало стало відомо з повідомлення заступника голови КМДА Дмитра Давтяна на сторінці в мережі Facebook.

У повідомленні Дмитро Давтян розповів, що 33-річчя зустрів на Святій Горі Афон в оточенні близьких йому людей. Разом з ним там перебувають його батько, його духовний наставник архієпископ Львівський і Галицький Філарет, старець Макарій, хресні дітей Дмитра та його друзі.

«Про кращому Дні Народження і не мріяв!» - зазначив Дмитро Давтян.

Нагадаємо, Київський міський голова Віталій Кличко своїм розпорядженням повторно призначив Дмитра Давтяна заступником голови Київської міської державної адміністрації (КМДА). З кінця вересня і до вчорашнього дня він займав цю ж посаду, але на тимчасовій основі - поки Ганна Старостенко знаходиться в соціальній відпустці. Тепер статус «тимчасово» для Давтяна скасований.

Джерело: КиевVласть