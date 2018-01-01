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    Заступник Кличка відсвяткував свій день народження на Горі Афон

    Як Давтян відзначав своє 33-річчя
    Заступник голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Дмитро Давтян відзначив своє 33-річчя на Горі Афон в Греції. Про це стало стало відомо з повідомлення заступника голови КМДА Дмитра Давтяна на сторінці в мережі Facebook. [GALLERY_BLOCK] У повідомленні Дмитро Давтян розповів, що 33-річчя зустрів на Святій Горі Афон в оточенні близьких
    • Сьогодні, 10:32
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    Заступник голови КМДА Дмитро Давтян
    Заступник голови КМДА Дмитро Давтян

    Як Давтян відзначав своє 33-річчя

    Заступник голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Дмитро Давтян відзначив своє 33-річчя на Горі Афон в Греції.

    Про це стало стало відомо з повідомлення заступника голови КМДА Дмитра Давтяна на сторінці в мережі Facebook.

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    Заступник Кличка відсвяткував свій день народження на Горі Афон
    Заступник Кличка відсвяткував свій день народження на Горі Афон
    Заступник Кличка відсвяткував свій день народження на Горі Афон
    Заступник Кличка відсвяткував свій день народження на Горі Афон
    Заступник Кличка відсвяткував свій день народження на Горі Афон

    У повідомленні Дмитро Давтян розповів, що 33-річчя зустрів на Святій Горі Афон в оточенні близьких йому людей. Разом з ним там перебувають його батько, його духовний наставник архієпископ Львівський і Галицький Філарет, старець Макарій, хресні дітей Дмитра та його друзі.

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    «Про кращому Дні Народження і не мріяв!» - зазначив Дмитро Давтян.

    Нагадаємо, Київський міський голова Віталій Кличко своїм розпорядженням повторно призначив Дмитра Давтяна заступником голови Київської міської державної адміністрації (КМДА). З кінця вересня і до вчорашнього дня він займав цю ж посаду, але на тимчасовій основі - поки Ганна Старостенко знаходиться в соціальній відпустці. Тепер статус «тимчасово» для Давтяна скасований.

    Джерело: КиевVласть

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