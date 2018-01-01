На вулицях Києва встановлять додаткові камери відеоспостереження

На сьогоднішній день вже встановлено 1378 камер

Сьогодні на основних вулицях столиці є відеоспостереження, однак робота зі встановлення та підключення камер буде продовжуватися. Про це ІА «Інтерфакс» повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, повідомляє «Главком». «У 2017 році встановлено 1378 камер, що увійшли до системи відеоспостереження Києва. Зокрема,



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Відеоспостереження за вулицями столиці

На сьогоднішній день вже встановлено 1378 камер

Сьогодні на основних вулицях столиці є відеоспостереження, однак робота зі встановлення та підключення камер буде продовжуватися. Про це ІА «Інтерфакс» повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, повідомляє «Главком».

«У 2017 році встановлено 1378 камер, що увійшли до системи відеоспостереження Києва. Зокрема, 206 камер встановлено до «Євробачення» (на центральних площах і вулицях міста, у парку «Наталка», на Парковій дорозі, Броварському проспекті). Ще 10 районів Києва, Труханів острів, бульвар Тараса Шевченка охоплені 1172 камерами», – повідомив Дмитро Давтян.

За його словами, усі встановлені камери відеоспостереження оснащені смарт-функціями. Камери розрізняються за типами. Так, у місті встановлено 1023 оглядових камери, 247 камер із розпізнаванням функцій номеру на автомобілях, 68 – роботизованих, 23 – для аналізу трафіку дорожнього руху, 10 – із детекцією облич, 5 – панорамних камер PanoVu, 2 – із системою фіксації швидкості.

Окрім того, за словами Дмитра Давтяна, у грудні минулого року закуплено 674 камери відеоспостереження. Їх заплановано встановити: на всіх виходах-входах до станцій метрополітену – 195 камер, на виїздах-в’їздах до столиці – 139 і на світлофорних перехрестях – 340 камер.

«Усі закуплені камери відеоспостереження – зі смарт-функціями. Це означає, що місто поступово, але впевнено «розумнішає». Я неодноразово чув про те, що, мовляв, спостереження – це не зовсім правильно щодо приватності, однак мова йде про безпеку міста, його мешканців і гостей. І одне з основних завдань, яке ставить перед собою влада, – створити та налагодити таку систему, яка дозволить усім нам дійсно комфортно і безпечно почуватися в рідному місті», – підкреслив Дмитро Давтян.