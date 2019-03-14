Засуджено зловмисниць, які насильно втягнули 15-річну дівчину до зайняття проституцією
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Розсилка
Дівчину зачинили у квартирі на Троєщині та примушували надавати інтимні послуги клієнтам
Деснянським районним судом Києва до 5 років позбавлення волі засуджено двох жінок, які упродовж 4 днів насильно утримували неповнолітню дівчину в орендованій квартирі та примушували її до зайняття проституцією. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.
Встановлено, що 15-річна дівчина з Житомирської області познайомилася зі зловмисницями в одній із соціальних мереж. Дізнавшись, що дівчина з багатодітної родини, жінки пообіцяли їй високооплачувану роботу нянею у Києві та безкоштовне житло.
Не підозрюючи про дійсні наміри зловмисниць, дівчина приїхала до столиці. Однак замість обіцяної роботи обвинувачені зачинили дівчину в квартирі на Троєщині, відібрали гроші та документи. Надалі, систематично застосовуючи до неї фізичне насильство, примушували надавати інтимні послуги клієнтам, яких самі підшуковували.
За результатом судового розгляду вину обвинувачених у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.303 та ч.2 ст.146 КК України прокурором доведено повністю.
Вироком Деснянського районного суду Києва зловмисниць засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
Як повідомлялося, кіберполіція виявила жінку, яка використовувала свого 4-річного сина для створення порно.