Київ запроваджує правила роботи прокатних електросамокатів

Зараз вулицями Києва їздять майже 4 тис. прокатних електросамокатів

Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва. Від міста документ підписав заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов. З іншої сторони підписи поставили представники всіх семи компаній, що сьогодні надають послуги прокату електросамокатів у Києві: Вolt, Kiwi, Scroll, BikeNow, Zelectra, Jet, Vzhooh. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Київ, як і всі великі міста світу, приречений на розвиток засобів мікромобільності, – зазначив Костянтин Усов. – Уже зараз вулицями міста їздить майже 4000 прокатних електросамокатів, і до кінця року очікується до 7000. При цьому питання їхнього використання не врегульовано на державному законодавчому рівні. Тому місто ініціювало підписання Меморандуму, згідно з яким оператори беруть на себе певні зобов’язання та приймають наші правила».

Відтепер усі 7 операторів прокату електросамокатів виконуватимуть певні правила:

Обмеження максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год. У спеціально визначених зелених, пішохідних та історичних зонах - не більше 14 км/год.

На територіях, де традиційно багато людей, таких як Пейзажна алея чи вулиця Сагайдачного, самокати не їздитимуть взагалі. Як і біля військового госпіталю, меморіальних історичних кладовищ і ще ряду територій.

У всіх районах Києва будуть єдині стандартизовані точки ранкового старту з чітко затвердженими паркомісцями на 5 і 10 місць. Таких точок буде 1025, і тільки звідти самокати можуть стартувати.

Щоб люди могли поскаржитися, передати інформацію чи ідентифікувати порушників, на кожний самокат із обох боків має наноситись спеціальний номер у форматі літери і трьох цифр.

Зобов’язання операторів страхувати кожного користувача на випадок нещасних випадків і травм при використанні самокату. Поліс має покривати витрати на медичну допомогу та лікування, а також шкоду, завдану майну третіх осіб – із покриттям від 100 тисяч гривень.

Найбільш складним етапом переговорів, за словами заступника голови КМДА, став пункт про згоду операторів надавати місту дані, необхідні для контролю якості послуг прокату: пікові години використання самокатів, перелік місць, де самокати мають найбільший попит, динамічну теплову карту користування по годинах та днях і щотижневий звіт про інциденти з самокатами.

«Цей Меморандум – найкраща угода, яку можна укласти на сьогоднішній день, – підкреслив Усов. – Він буде діяти, поки Верховна Рада не ухвалить закон, який визначатиме статус і порядок діяльності електросамокатів та інших засобів електромобільності. Київ іде попереду часу і попереду законодавства врегульовує реалії життя, які вже існують на наших вулицях».

До слова, у Києві набирає популярності сервіс оренди електросамокатів.

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