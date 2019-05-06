Затримано чоловіка, який погрожував підірвати будинок у Києві



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Підозрюваний - місцевий мешканець, 1952 року народження, який раніше проблем із законом не мав Фото: Нацполіція

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян

У столиці затримали чоловіка, який погрожував підірвати житловий будинок на вулиці Флоренції у Дніпровському районі, житловий масив Лівобережний.

«До поліції зателефонував невідомий, який повідомив про те, що у квартирі на вулиці Флоренції ввімкне газ та підірве будинок. На місце виїхали слідчо-оперативна група, рятувальники та бригада аварійної служби газу», - інформує прес-служба поліції Києва.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили абонента мобільного зв’язку, з телефону якого надійшло повідомлення. Підозрюваного затримали та доставили до управління поліції для з’ясування обставин події. Ним виявися місцевий мешканець, 1952 року народження, який раніше проблем із законом не мав.

За результатами тесту, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння – 1,44 проміле. Пояснити свій вчинок правопорушник не зміг. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 5 травня у Святошинському районі Києва масово «мінували» житлові багатоповерхові будинки.

Крім того, 5 квітня в Києві вибухівку шукали в готелях «Мир», «Дніпро» і «Турист».