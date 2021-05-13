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    Мешканця Київщини судитимуть за збут вибухівки

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    Чоловіка затримали під час збуту ручної бойової гранати РГД-5 - Мешканця Київщини судитимуть за збут вибухівки
    Чоловіка затримали під час збуту ручної бойової гранати РГД-5
    Фото з відкритих джерел

    Чоловіку загрожує позбавлення волі до семи років

    На Київщині судитимуть мешканця м. Сквира за збут придбання, зберігання та збуту бойових припасів. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    «Сквирським відділом Білоцерківської окружної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно місцевого жителя за фактом придбання, зберігання та збуту бойових припасів, без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України)», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, що у березні цього року правоохоронці викрили 35-річного сквирчанина на незаконному збуті вибухових пристроїв на території району, а у квітні, під час оперативної закупки ручної бойової гранати РГД-5 його було затримано.

    Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до Сквирського районного суду Київської області для розгляду по суті.

    Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

    Як повідомлялося, днями на Троєщині правоохоронці затримали чоловіка, який ходив по вулиці з гранатою РГД-5. Окрім того, під час невідкладного обшуку у квартирі киянина виявили набої різного калібру у кількості 75 штук.

    Також у Києві поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будівлю житлово-експлуатаційної дільниці (ЖЕД) навчальною гранатою.

    Теги: прокуратура кримінал граната Київщина боєприпаси злочин
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