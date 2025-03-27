«Вибивав» молотками «данину» з військових. СБУ затримала рекетира з Росії

Служба безпеки затримала лідерів банди і їхніх спільників «на гарячому», коли ті приїхали до потерпілих забрати гроші

Фігуранти під вигаданими приводами вибивали гроші з мобілізованих і поранених військових, онкохворих та їхніх родин

Служба безпеки нейтралізувала злочинну організацію, яка тероризувала і намагалася тримати в страху мешканців західних областей України. Як передає Главком, про це повідомляє СБУ.

За результатами спецоперації у Чернівцях затримано пʼятеро бандитів, серед них – двоє лідерів цього злочинного угруповання і громадянин РФ, що незаконно перебував на території України.

Як встановило розслідування, фігуранти під вигаданими приводами вибивали гроші із потерпілих. У тому числі – з мобілізованих і поранених військових, онкохворих та їхніх родин.

фото: СБУ

СБУ задокументувала, як зловмисники вимагали $40 тис. з військовослужбовця Національної гвардії та його онкохворого приятеля.

«Встановлено, що рекетири спочатку створили штучну конфліктну ситуацію з потерпілими, а потім били їх молотками по голові прямо посеред вулиці. Після цього онкохворий потрапив до реанімації. У такий спосіб зловмисники намагалися прискорити передачу їм всієї суми «данини». У разі відмови – обіцяли повернутися, викрасти своїх жертв і закатувати їх. Також погрожували навідатися до їхніх родин, щоб вчинити насилля над дружинами та малолітніми дітьми», – йдеться у повідомленні.

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фото: СБУ

Служба безпеки затримала лідерів банди і їхніх спільників «на гарячому», коли ті приїхали до потерпілих забрати гроші.

За даними слідства, фігуранти діяли у складі злочинної організації, яку очолював місцевий рецидивіст. Він вже має судимість за наркозлочини та незаконне зберігання зброї.

«Ієрархічно йому підпорядковувались ще два кримінальні угруповання, одне з яких очолював громадянин РФ на прізвисько «рускій». Злочинна організація постійно розширювала територію своїх злочинів та впливу, щоб охопити всю Буковину, а також Прикарпаття та Хмельниччину», – повідомляють правоохоронці.

Наразі слідчі СБУ готують підозру трьом затриманим лідерам банди і двом її активним учасникам. Зловмисникам загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.