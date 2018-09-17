Затримано жінку, яка напала на журналістів під Генпрокуратурою



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Під час мітингу біля будівлі Генпрокуратури відбулися сутички активістів з правоохоронцями

Поліція проводить із затриманою слідчі дії

Жінку, яка сьогодні, 17 вересня, біля будівлі Генеральної прокуратури України під час прямого ефіру вдарила журналістку, доставили до управління поліції. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зараз із нею проводять слідчі дії.

Нагадаємо, сьогодні під час прямого включення на акції біля ГПУ невідомі кидали яйця у знімальну групу телеканалу та жінка вдарила журналістку в обличчя.

Зважаючи на це, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 (Перешкоджання професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, вранці 17 вересня під Генеральною прокуратурою розпочався мітинг, учасники якого засуджують передачу російській стороні уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва.

У поліції заявили, що під час акції біля ГПУ постраждало семеро правоохоронців.