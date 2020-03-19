Завдяки карантину у Києві значно зменшилась кількість ДТП



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За день у ДТП постраждали шестеро людей

За вчорашній день у Києві сталося 77 дорожньо-транспортних пригод, з них п'ять - з постраждалими. Такі дані Патрульної поліції Києва оприлюднив Центр організації дорожнього руху.

У ДТП були травмовані шестеро людей: четверо водіїв, один пасажир та один пішохід.

Зокрема, на бульв. Чоколівському, 23 водій Renault Logan не впорався з керуванням, в'їхав у бордюрний камінь та перекинувся. Внаслідок пригоди водій та пасажир отримали травми голови.

На вул. Закревського, 93 Hyundai i30 влетів у бетонний блок, після чого зіткнувся з припаркованим Opel Omega. Водій Hyundai отримав травму голови та забої.

Daewoo Matiz та Volkswagen Caddy не поділили дорогу на вул. Борщагівській, 212. Водій Daewoo отримав струс мозку, травми голови та грудної клітини.

Ще один Volkswagen Caddy зіткнувся з ЗАЗ Lanos на вул. Здолбунівській, 3, у водія останнього - закрита черепно-мозкова травма та струс мозку.

Водій невстановленого автомобіля збив пішохода на пішохідному переході на вул. Привокзальній, 8. У потерпілого перелом ноги.

Як відомо, до запровадження обмежувальних заходів для запобігання поширенню коронавірусної інфекції у Києві щодня було понад 100 ДТП. Так, наприклад, 17 березня у місті сталася 101 дорожньо-транспортна пригода, з них п'ять - з постраждалими.

Нагадаємо, за минулий тиждень на столичних дорогах сталося 696 ДТП.