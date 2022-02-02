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    Завод «Радикал» у Києві забруднив повітря і ґрунт біля метро

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    Перевищення концентрації отруйної речовини фіксують як на території заводу &laquo;Радикал&raquo;, так і біля нього - Завод «Радикал» у Києві забруднив повітря і ґрунт біля метро
    Перевищення концентрації отруйної речовини фіксують як на території заводу «Радикал», так і біля нього
    фото: mesta.kiev.ua

    Рівень концентрації ртуті в повітрі перевищує гранично допустимі норми в окремих місцях у 145 разів

    На території заводу «Радикал» та прилеглих ділянок у радіусі 300 м рівень концентрації небезпечних речовин перевищує допустимі норми у 145 разів в атмосферному повітрі та у 35 разів – у ґрунті. Про це повідомив перший заступник керівника Київської місцевої прокуратури №5 Антон Єфімов, пише «Укрінформ».

    «Наразі рівень концентрації ртуті в атмосферному повітрі як на території заводу «Радикал», так і на прилеглих земельних ділянках – заміри проводилися в кількох точках – перевищує гранично допустимі норми в окремих місцях у 145 разів, а в ґрунті – до 35 разів», – сказав він.

    Єфімов уточнив, що йдеться про територію заводу «Радикал» та територію в радіусі 300 метрів від неї. «Там і торговий центр, і станція метро, і ряд нових житлових забудов також підпадають під це забруднення», – додав він.

    Як раніше повідомлялося, у повітрі над Києво перевищений вміст забруднювальних речовин, особливо збільшилася концентрація формальдегіду.

    Нагадаємо, Київ потрапив у двадцятку мегаполісів з найбруднішим повітрям.

    Теги: екологія Київ метро завод повітря
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    Завод «Радикал» у Києві забруднив повітря і ґрунт біля метро