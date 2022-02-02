Фонд держмайна здає в оренду кіностудію ім. О. Довженка

Заявки на продаж прийматимуться до 13 лютого

Термін оренди павільйону становить п'ять років

Фонд державного майна виставив на аукціон із метою оренди кілька павільйонів Національної кіностудії імені Олександра Довженка. Про це стало відомо із повідомлення, яке опублікували на офіційному сайті Фонду.

Як зазначається, в оренду здають приміщення кіностудії Довженка, загальна площа яких становить 2,671 кв. Вони розташовані на проспекті Перемоги, 44.

Стартова ціна лота складає 581 161 грн на місяць. Термін оренди павільйону становить п'ять років. Заявки на продаж прийматимуться до 13 лютого, а сам аукціон проведуть 14 лютого.

Як раніше повідомлялося, Північний апеляційний господарський суд за позовом Київської міської прокуратури визнав незаконним надання в користування комерційній структурі нерухомого майна державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» площею 1,3 тис. кв. м.

Також Фонд держмайна пояснив, чому завод «Більшовик» продали «за копійки».

Нагадаємо, 27 жовтня 2021 року Фонд державного майна на аукціоні продав АТ «Перший київський машинобудівний завод» (завод «Більшовик») компанії «Дженерал Комерс» за 1,429 млрд грн.