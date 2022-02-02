  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Фонд держмайна здає в оренду кіностудію ім. О. Довженка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Заявки на продаж прийматимуться до 13 лютого - Фонд держмайна здає в оренду кіностудію ім. О. Довженка
    Заявки на продаж прийматимуться до 13 лютого
    фото:tmalaniak.pp.ua

    Термін оренди павільйону становить п'ять років

    Фонд державного майна виставив на аукціон із метою оренди кілька павільйонів Національної кіностудії імені Олександра Довженка. Про це стало відомо із повідомлення, яке опублікували на офіційному сайті Фонду.

    Як зазначається, в оренду здають приміщення кіностудії Довженка, загальна площа яких становить 2,671 кв. Вони розташовані на проспекті Перемоги, 44.

    Стартова ціна лота складає 581 161 грн на місяць. Термін оренди павільйону становить п'ять років. Заявки на продаж прийматимуться до 13 лютого, а сам аукціон проведуть 14 лютого.

    Як раніше повідомлялося, Північний апеляційний господарський суд за позовом Київської міської прокуратури визнав незаконним надання в користування комерційній структурі нерухомого майна державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» площею 1,3 тис. кв. м.

    Також Фонд держмайна пояснив, чому завод «Більшовик» продали «за копійки».

    Нагадаємо, 27 жовтня 2021 року Фонд державного майна на аукціоні продав АТ «Перший київський машинобудівний завод» (завод «Більшовик») компанії «Дженерал Комерс» за 1,429 млрд грн.

    Теги: завод Фонд державного майна аукціон кіностудія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Фонд держмайна здає в оренду кіностудію ім. О. Довженка