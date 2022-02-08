«Є бажання в кам'яний вік перейти?»: Зеленський відповів на погрози Лукашенка

Володимир Зеленський: якщо країни починають обмежувати торгівлю, то від цього страждають?

Зеленський каже, що Україна також може припинити постачання енергоресурсів зі свого боку

Президент України Володимир Зеленський відповів на погрози невизнаного президента Олександра Лукашенка про те, що Білорусь може припинити постачання в Україну паливно-мастильних матеріалів та електрики. Про це Зеленський сказав на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Нещодавно одна людина з Білорусі заявила, що якщо буде ескалація з боку РФ, то вони відразу припинять постачання енергоресурсів. Як ми повинні на це реагувати? Як я відреагував – попросив надати мені статистику товарообігу між Україною і Білоруссю: 1,5 млрд експортує Україна, 4,5 млрд Білорусь в Україну», – заявив Зеленський на пресконференції з президентом Франції.

При цьому глава держави додав, що Україна також може припинити постачання енергоресурсів зі свого боку.

«Якщо країни починають обмежувати торгівлю, то від цього страждають? Якщо є бажання в кам'яний вік перейти – можемо зробити так: щось заборонить Україна, щось заборонить Білорусь», – додав Зеленський.

Нагадаємо, на днях Лукашенко пригрозив відключити Україні електрику та зупинити постачання палива. Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обізвав президента України.

Як відомо вже, Лукашенко пригрозив спільно з Росією воювати проти України.

Крім того, Лукашенко спрогнозував, скільки триватиме війна з Україною.