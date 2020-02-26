Зеленський призначив нового голову Переяслав-Хмельницької РДА



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Раніше Сергій Дяченко був головою сільської ради села Циблі Переяслав-Хмельницького району

Головою Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації став Сергій Дяченко

Президент Володимир Зеленський призначив головою Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації Сергія Дяченка.

Про це йдеться у розпорядженні президента №142/202-рп.

«Призначити Дяченка Сергія Михайловича головою Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Київської області», – йдеться в документі.

Зазначається, що раніше Сергій Дяченко був головою сільської ради села Циблі Переяслав-Хмельницького району.

16 грудня 2019 року Сергій Дяченко подав декларацію за 2018 рік як кандидат на посаду голови РДА.

Згідно з декларацією, чиновник володіє будинком на 150 кв. м у селі Циблі з 2009 року. Одна з двох дочок володіє в Циблях 1210 кв. м землі.

З 2010 року Сергій Дяченко володіє автомобілем Chery Kimo 2008 року випуску (вартість на дату придбання у власність 54 тисячі гривень), а з 2008 року користується автомобілем Chery Amulet того ж року випуску вартістю на дату придбання 56 тисяч гривень.

За рік на посаді голови сільради Циблі Сергій Дяченко отримав зарплату в розмірі 175 218 гривень.

Також відомо, що в минулого року місцеві ЗМІ повідомляли про Сергія Дяченко як про чиновника, який одним з перших на Переяславщині почав активно агітувати за створення об'єднаних територіальних громад в районі.

Як повідомлялося, на початку лютого цього року Зеленський призначив нових голів Згурівської і Таращанської райдержадміністрацій Київської області. Згуровську РДА очолив Ігор Фенік, а головою Таращанської РДА став Вадим Пасичнюк. Також Зеленський призначив головою Яготинської РДА Київщини Олександра Кудрявського.