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    Зеленський відкриває новий корпус лікарні «Охматдит»

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    Зеленський на відкритті медзакладу повідомив, що будівництво затягувалося і через коронавірус, і через фінансування - Зеленський відкриває новий корпус лікарні «Охматдит»
    Зеленський на відкритті медзакладу повідомив, що будівництво затягувалося і через коронавірус, і через фінансування

    Комплекс оснащений сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами

    Президент Володимир Зеленський відвідав «Охматдит» з нагоди відкриття другої черги нового корпусу. Про повідомляє Офіс президента.

    Зеленський анонсував будівництво у п’яти-шести регіонах України мультилікарень в рамках програми «Велике будівництво».

    «Важлива частина цієї програми («Велике будівництво» - ред.) — це мультилікарні, які ми хочемо побудувати в 5-6 регіонах України, де буде все. Поставлена задача, щоб там було все, повністю», - сказав президент.

    Міністр охорони здоров'я максим Степанов на відкритті корпусу лікарні запевнив, що уряд підніме зарплатню лікарям з вересня цього року.

    До відома, будівництво нового лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит» розпочалося 2011 року, але з 2013-го було зупинене. В 2016 році будівництво відновили. За рішенням Кабінету міністрів проєкт був розподілений на два пускові комплекси: 23,5 тис. кв. м та 43,5 тис. кв. м відповідно.

    Нагадаємо, на початку липня повідомлялося, що за медичне обладнання для «Охматдит» переплатили 16,6 млн грн.

    Як повідомлялося, будівельні роботи у новому корпусі лікарні закінчили ще на початку квітня цього рокуКомплекс оснащений сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами.

    Весь комплекс оновленого «Охматдиту» складе більш як 67 тис. кв. м – кілька блоків, у яких будуть розміщуватися 10 сучасних хірургічних відділень, 5 онкологічних і гематологічних відділень та діагностичне відділення.

    лікарня Владимир Зеленский
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