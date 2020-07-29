Зеленський відкриває новий корпус лікарні «Охматдит»



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Зеленський на відкритті медзакладу повідомив, що будівництво затягувалося і через коронавірус, і через фінансування

Комплекс оснащений сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами

Президент Володимир Зеленський відвідав «Охматдит» з нагоди відкриття другої черги нового корпусу. Про повідомляє Офіс президента.

Зеленський анонсував будівництво у п’яти-шести регіонах України мультилікарень в рамках програми «Велике будівництво».

«Важлива частина цієї програми («Велике будівництво» - ред.) — це мультилікарні, які ми хочемо побудувати в 5-6 регіонах України, де буде все. Поставлена задача, щоб там було все, повністю», - сказав президент.

Міністр охорони здоров'я максим Степанов на відкритті корпусу лікарні запевнив, що уряд підніме зарплатню лікарям з вересня цього року.

До відома, будівництво нового лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит» розпочалося 2011 року, але з 2013-го було зупинене. В 2016 році будівництво відновили. За рішенням Кабінету міністрів проєкт був розподілений на два пускові комплекси: 23,5 тис. кв. м та 43,5 тис. кв. м відповідно.

Нагадаємо, на початку липня повідомлялося, що за медичне обладнання для «Охматдит» переплатили 16,6 млн грн.

Як повідомлялося, будівельні роботи у новому корпусі лікарні закінчили ще на початку квітня цього року. Комплекс оснащений сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами.

Весь комплекс оновленого «Охматдиту» складе більш як 67 тис. кв. м – кілька блоків, у яких будуть розміщуватися 10 сучасних хірургічних відділень, 5 онкологічних і гематологічних відділень та діагностичне відділення.