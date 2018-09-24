Жахлива ДТП під Києвом: зіткнулися автобус і легковик (відео)
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В результаті сильного удару в легковика вирвало частину кузова
Інформації про постраждалих поки що немає
У понеділок, 24 вересня, за містом Бровари на дорозі у напрямку Требухова сталася ДТП: зіткнулися пасажирський автобус і легковий автомобіль.
Аварія трапилася близько 15-ї години.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, удар був настільки сильним, що в автомобіля вирвало частину кузова.
Інформації про постраждалих поки що немає.
Що стало причиною аварії - мокра дорога, перевищення швидкості або ще щось - встановить слідство.
На місці працює патрульна поліція.
Як повідомлялося, 23 вересня в Києві сталася лобова ДТП з постраждалими: зіткнулися Dacia Logan і Daewoo Lanos.