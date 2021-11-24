Жахлива смерть поліцейського в Києві: чоловіка побили хулігани та переїхало авто

На бульварі Перова сталася бійка, що призвела до смертельної ДТП

У столиці загинув 25-річний працівник поліції

Столичні правоохоронці повідомили про підозру двом особам, які 20 листопада на бульварі Перова в Києві побили поліцейського та його дівчину. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, 20 листопада близько 23:00 підозрювані, перебуваючи біля зупинки громадського транспорту, у ході раптового конфлікту нанесли дерев’яним бруском удар в область голови 23-річної дівчини, внаслідок чого остання отримала тілесні ушкодження та втратила свідомість. Продовжуючи свої хуліганські дії, зловмисники напали на її приятеля, який почав тікати від них, перебігаючи дорогу по бульвару Перова.

Перестрибуючи огорожу, потерпілий впав на проїжджу частину бульвару Перова, а підозрювані продовжили наносити потерпілому удари.

Вказану подію помітив водій таксі, який зупинився, щоб припинити протиправні дії. Підозрювані після цього залишили місце події, однак в цей же момент водій іншого автомобіля, оминаючи автомобіль таксі, здійснив наїзд на лежачого на асфальті потерпілого з подальшим перекиданням автомобіля.

Потерпілий помер на місці. Ним виявився 25-річний працівник поліції, який перебував поза службою.

Хуліганам оголошено підозру за ч. 4 ст. 296 КК України. Також, вирішується питання щодо пред’явлення останнім повідомлення про підозру за ст. 135 КК України (залишення у небезпеці).

Наразі слідчим суддею Дніпровського районного суду Києва задоволено клопотання прокурора та обрано підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

За вчинене зловмисникам загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.

Одночасно слідчими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо наїзду на потерпілого.

Нагадаємо, 23 листопада стало відомо, що в Києві знайшли мертвим колишнього суддю Сергія Зінченка. Це сталося 18 листопада у Шевченківському районі. Адвокат Зінченка Лариса Криворучко написала у Facebook, що її клієнта застрелили.

Столичні правоохоронці встановлюють обставини смерті колишнього судді.