  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Жорстоке вбивство на Осокорках: безхатченка побили металевим прутом (фото)

    • Розсилка
    Чоловіка знайшли мертвим біля озера на Осокорках - Жорстоке вбивство на Осокорках: безхатченка побили металевим прутом (фото)
    Чоловіка знайшли мертвим біля озера на Осокорках
    Фото: Нацполіція

    Поліція Києва затримала чоловіка за підозрою у вбивстві безхатченка

    Біля озера на столичних Осокорках чоловік виявив мертвим знайомого із розбитою головою. Про це він повідомив поліції. На відпрацювання сигналу виїхали слідчо-оперативні групи головного та Дарницького управлінь поліції, а також кінолог зі службовою собакою.

    Як повідомляє пресслужба поліції Києва, на місці події правоохоронці виявили тіло 42-річного уродженця Донецької області, котрий у столиці немає постійного місця проживання. Після опитування свідків та заявника співробітники поліції встановили, що напередодні потерпілий вживав спиртні напої в компанії невідомих.

    Поліцейські провели оперативну роботу щодо встановлення особи підозрюваного.

    «За цей час було перевірено майже сто осіб на причетність до вчинення правопорушення. У результаті у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України ми затримали 44-річного раніше судимого за вбивство мешканця Миколаївській області, який працював охоронцем на будівельному майданчику. Підозрюваний пояснив, що потерпілий нібито вкрав в нього особисті речі та під час виниклої сварки він побив його металевим предметом», - повідомив начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Жорстоке вбивство на Осокорках: безхатченка побили металевим прутом (фото)
    Жорстоке вбивство на Осокорках: безхатченка побили металевим прутом (фото)
    Жорстоке вбивство на Осокорках: безхатченка побили металевим прутом (фото)
    Жорстоке вбивство на Осокорках: безхатченка побили металевим прутом (фото)
    Жорстоке вбивство на Осокорках: безхатченка побили металевим прутом (фото)

    Слідчі Дарницького управління поліції проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство), санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі.

    Наразі чоловіку оголошено підозру у скоєнні тяжкого злочину, запобіжний захід фігуранту обере суд.

    Національна поліція України Київ кримінал вбивство розслідування чоловік безхатченки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ