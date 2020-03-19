Жорстоке вбивство на Осокорках: безхатченка побили металевим прутом (фото)



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Чоловіка знайшли мертвим біля озера на Осокорках Фото: Нацполіція

Поліція Києва затримала чоловіка за підозрою у вбивстві безхатченка

Біля озера на столичних Осокорках чоловік виявив мертвим знайомого із розбитою головою. Про це він повідомив поліції. На відпрацювання сигналу виїхали слідчо-оперативні групи головного та Дарницького управлінь поліції, а також кінолог зі службовою собакою.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, на місці події правоохоронці виявили тіло 42-річного уродженця Донецької області, котрий у столиці немає постійного місця проживання. Після опитування свідків та заявника співробітники поліції встановили, що напередодні потерпілий вживав спиртні напої в компанії невідомих.

Поліцейські провели оперативну роботу щодо встановлення особи підозрюваного.

«За цей час було перевірено майже сто осіб на причетність до вчинення правопорушення. У результаті у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України ми затримали 44-річного раніше судимого за вбивство мешканця Миколаївській області, який працював охоронцем на будівельному майданчику. Підозрюваний пояснив, що потерпілий нібито вкрав в нього особисті речі та під час виниклої сварки він побив його металевим предметом», - повідомив начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко.

Слідчі Дарницького управління поліції проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство), санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі.

Наразі чоловіку оголошено підозру у скоєнні тяжкого злочину, запобіжний захід фігуранту обере суд.