Організатор убивств таксистів у Києві отримав довічне ув’язнення



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Злочинна група жорстоко вбила одного з таксистів і спалила його тіло

Рішенням Київського апеляційного суду залишено без змін вирок суду, яким організатора злочинної групи, причетної до серії нападів на таксистів, засуджено до довічного позбавлення волі, а трьох його спільників до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Учасникам злочинної групи інкримінуються умисне вбивство та 2 замахи на вбивство водіїв-перевізників з метою заволодіння їх транспортними засобами, які сталися на території столиці влітку 2016 року.

«Своїх жертв зловмисники знаходили за оголошеннями в інтернеті. Одного з таксистів обвинувачені жорстоко вбили на березі річки Дніпро, після чого спалили його тіло, а знівечені останки закопали у безлюдному місці. У такий же спосіб вказані особи намагалися позбавити життя ще двох людей, та навіть викопали ями для своїх жертв. І лише завдяки злагодженій та оперативній роботі столичних правоохоронців скоєнню цих вбивств вдалось запобігти», - розповіли у прокуратурі.

Як повідомив прокурор відділу столичної прокуратури Дмитро Величко, призначене покарання у повній мірі відповідає тяжкості злочинів та позиції державного обвинувачення в суді.

Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Борщагівській у Солом’янському районі Києва двоє іноземців побили та заволоділи автомобілем таксиста.