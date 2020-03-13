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    Організатор убивств таксистів у Києві отримав довічне ув’язнення

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    Організатор убивств таксистів у Києві отримав довічне ув’язнення

    Злочинна група жорстоко вбила одного з таксистів і спалила його тіло

    Рішенням Київського апеляційного суду залишено без змін вирок суду, яким організатора злочинної групи, причетної до серії нападів на таксистів, засуджено до довічного позбавлення волі, а трьох його спільників до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Учасникам злочинної групи інкримінуються умисне вбивство та 2 замахи на вбивство водіїв-перевізників з метою заволодіння їх транспортними засобами, які сталися на території столиці влітку 2016 року.

    «Своїх жертв зловмисники знаходили за оголошеннями в інтернеті. Одного з таксистів обвинувачені жорстоко вбили на березі річки Дніпро, після чого спалили його тіло, а знівечені останки закопали у безлюдному місці. У такий же спосіб вказані особи намагалися позбавити життя ще двох людей, та навіть викопали ями для своїх жертв. І лише завдяки злагодженій та оперативній роботі столичних правоохоронців скоєнню цих вбивств вдалось запобігти», - розповіли у прокуратурі.

    Як повідомив прокурор відділу столичної прокуратури Дмитро Величко, призначене покарання у повній мірі відповідає тяжкості злочинів та позиції державного обвинувачення в суді.

    Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Борщагівській у Солом’янському районі Києва двоє іноземців  побили та заволоділи автомобілем таксиста.

    таксі прокуратура Київ суд кримінал вбивство злочин вирок
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